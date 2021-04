https://mundo.sputniknews.com/20210409/la-gota-que-colmo-la-paciencia-del-principe-william-1110978479.html

La gota que colmó la paciencia del príncipe William

La gota que colmó la paciencia del príncipe William

El periodista británico Dan Wooton escribió una carta abierta al príncipe William en la que analiza las relaciones entre los dos hermanos.

El periodista británico Dan Wooton escribió una carta abierta al príncipe William en la que analiza las relaciones entre los dos hermanos. Señaló que William fue "una roca" para su hermano menor después de la muerte de su madre, "el único ser humano con el que podía abrirse por completo y en el que podía confiar".Según el periodista, a pesar de todos los escándalos que acompañaron el crecimiento de Harry, el príncipe William siempre mantuvo la fe, convenciendo a los miembros más duros de la familia de que le dieran a Harry la oportunidad de crecer mientras cometía errores.La relación entre los hermanos no se deterioró cuando apareció Kate, indicó Wooton. Al revés, "las audaces y valientes iniciativas benéficas como trío revitalizaron una monarquía cansada y en decadencia, proporcionando una esperanza muy necesaria para que los jóvenes mantuvieran la fe en la corona", escribió en su carta.Cuando apareció Meghan, el príncipe William se esforzó para que la estadounidense se sintiera bienvenida en la familia real, a pesar de los temores, prosiguió.Sin embargo, la conducta de Meghan daba claras muestras de que no se había trasladado a Londres para instalarse tranquilamente en la vida de la realeza y centrarse en la comunidad, lamentó el periodista. Wooton enumeró varios incidentes relacionados con Meghan y el resto de la familia, tales como la prueba del vestido de dama de honor, la disputa sobre qué objetos de la colección real se le prestarían a Meghan, el trato al personal del palacio de Kensington, etc.La gota que colmó el vaso fue la forma en la que Harry y Meghan se comportaron durante la debacle del Megxit, señaló el periodista.El periodista afirmó que el duque de Cambridge intentó resolver las cosas en privado antes de la entrevista de los Sussex con Oprah. Sin embargo, "las conversaciones privadas con miembros de la familia han sido tergiversadas y diseccionadas en dos ocasiones por las personalidades de la televisión estadounidense Oprah y Gayle King, ambas amigas de Meghan", postuló.De esta manera, William se encontró en una situación en la que "ya no puede confiar en su hermano ni en su mujer", lamentó Wooton. "Los Sussex han declarado la guerra y no intentan iniciar ninguna forma de discusión sana", finalizó.El duque de Cambridge fue la primera persona en negar las afirmaciones sobre la familia que Harry y Meghan hicieron en la entrevista con Oprah. El segundo en la línea de sucesión al trono británico expresó que la familia "no era racista". En la entrevista Harry admitió que su relación con su hermano era tensa y que iban por "caminos diferentes".

