Experto no ve amenaza para Rusia en posible envío de buques de guerra de EEUU al mar Negro

Experto no ve amenaza para Rusia en posible envío de buques de guerra de EEUU al mar Negro

Según el experto, "si esta entrada de barcos estadounidenses en el mar Negro es parecida a las que han sido ocurriendo en los últimos años, a partir de 2014,

Según el experto, "si esta entrada de barcos estadounidenses en el mar Negro es parecida a las que han sido ocurriendo en los últimos años, a partir de 2014, entonces, creo, esto no tendrá consecuencias específicas", dijo.En opinión del experto, mucho dependerá del equipamiento del barco y de las tareas que le serán asignadas.Batiuk recordó que los estadounidenses y sus aliados de la OTAN, que no son países del mar Negro, envían periódicamente sus barcos al mar Negro.De acuerdo con la Convención de Montreux de 1936, los buques de guerra de los Estados que no son del mar Negro pueden permanecer en el mar durante 21 días, después de lo cual deben abandonar esa zona, explicó.La CNN informó el 8 de abril que Estados Unidos baraja enviar buques de guerra al mar Negro en las próximas semanas en una muestra de apoyo a Ucrania y como una advertencia a Rusia en medio de un supuesto "aumento de la actividad militar rusa" en la frontera con Ucrania.Se requiere que Estados Unidos dé un aviso de 14 días de su intención de ingresar al mar Negro bajo un tratado de 1936, pero no está claro si se ha enviado un aviso.

