Elecciones en Ecuador: consultando el GPS económico

El primer modelo fue implementado durante una década por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017) y ahora está representado por el candidato

2021-04-09T18:30+0000

américa latina

elecciones presidenciales en ecuador (2021)

ecuador

El primer modelo fue implementado durante una década por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017) y ahora está representado por el candidato izquierdista Andrés Arauz, de la coalición Unidos por la Esperanza (UNES), y el segundo es sostenido por el actual presidente Lenín Moreno y sería continuado por el candidato derechista Guillermo Lasso, de la alianza Creando Oportunidades (CREO) – Partido Social Cristiano."La situación del país es extremadamente grave (…) Cualquiera de los dos que llegue a la Presidencia tendrá que enfrentarse a una situación muy complicada. El país ha retrocedido 15 años, sobre todo en los indicadores de pobreza", dice a Sputnik el analista Nicolás Oliva, investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), al momento 32 de cada 100 ecuatorianos están en situación de pobreza y viven con 2,80 dólares diarios de ingresos; en pobreza extrema están 15 de cada 100 ecuatorianos, que viven con un ingreso de 1,5 dólares al día.El próximo presidente de Ecuador deberá también lidiar con un nivel de desempleo de alrededor de 5,7%, en un país en el que solo 34% de la población económicamente activa tiene trabajos adecuados (los que perciben por lo menos el salario mínimo y cumplen las 40 horas semanales de trabajo establecidas por la Ley).El año pasado, la economía ecuatoriana se contrajo 7,8% y en este año se espera apenas un crecimiento de entre 3 y 3,5%.Estado fuerte o libre mercadoLas fórmulas para salir de la crisis que plantean los dos candidatos son diametralmente opuestas.Arauz busca reactivar la economía a través del consumo y de la inversión pública para provocar una especie de shock positivo en la economía.Por su parte, Lasso plantea un modelo aperturista, con un importante papel del sector privado dentro de la economía, así como la asociación a bloques comerciales de libre comercio y una mejor relación con Estados Unidos y Europa.Según Oliva, lograr resultados con el modelo que propone Arauz podría tomar al menos un año, y requerirá créditos del Banco Central al Estado, cosa que ya ha adelantado el candidato izquierdista.El postulante de UNES anunció que los recursos para cumplir con su promesa de dar 1.000 dólares a un millón de ecuatorianos en su primera semana de Gobierno saldrían del Banco Central, de donde también obtendría fondos para pagar deudas atrasadas a gobiernos seccionales.El experto destaca que una vez que el Banco Central preste al Estado, lo importante es cómo se gestionarán los créditos, los tiempos y los plazos de pago.En Ecuador muchos se preguntan si Arauz será una réplica de su mentor, el expresidente Correa, y si Lasso será el continuismo del actual presidente Lenín Moreno.King señala que ni Arauz es Correa ni Lasso cuenta con los asambleístas que apoyaron las políticas de Moreno."Lasso intentará profundizar un modelo de libre mercado y si la situación económica se agrava, podría tener una oposición más visible de las organizaciones sociales. Los dos se enfrentan al posible bloqueo legislativo", advirtió.El desafío del FMIUna de las piedras de toque del nuevo mandatario será el acuerdo que Ecuador tiene firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante el cual el Gobierno de Moreno se comprometió a alcanzar sostenibilidad fiscal, respaldada por una combinación de una reforma tributaria progresiva a mediano plazo y medidas de gasto.Ambos candidatos señalaron que la relación con el FMI se mantendrá igual, pero Arauz plantea una renegociación del acuerdo, mientras que Lasso cuestiona sobre todo el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).El acuerdo con el FMI posibilita la obtención de recursos no solo de esa entidad sino también de otros organismos de créditomultilaterales.El mayor problema del próximo Gobierno en sus gestiones con el FMI será una posible resistencia en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), dado que para conformar la mayoría necesaria para avanzar se requerirán apoyos de otras agrupaciones políticas, lo cual puede frenar algunas iniciativas económicas.Las leyes, otra pruebaDos pruebas importantes para quien llegue a la primera magistratura de Ecuador se encuentran en la denominada "ley para la defensa de la dolarización", que devuelve al Banco Central la autonomía que le fue retirada durante el Gobierno de Correa, y que se encuentra ahora mismo en trámite en la Asamblea; y la Ley Humanitaria, en vigencia desde el año pasado, que flexibiliza algunas condiciones de contratación laboral para enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19.Arauz ha prometido derogar la Ley Humanitaria y también la Ley de Defensa de la dolarización, si es que se llega aprobar, pero ni él ni Lasso tienen mayoría en la fragmentada Asamblea.Tras las promesas de campaña, una vez que quien gane el balotaje del 11 de abril se siente en el sillón presidencial, el próximo 24 de mayo, le tocará enfrentarse a una maltrecha economía y una serie de problemas no resueltos en medio del azote de la pandemia del COVID-19, que no da tregua en el país.

