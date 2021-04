https://mundo.sputniknews.com/20210409/donetsk-considera-ridicula-la-declaracion-de-zelenski-sobre-otan-y-el-conflicto-en-donbas-1110973335.html

Donetsk considera ridícula la declaración de Zelenski sobre OTAN y el conflicto en Donbás

Donetsk considera ridícula la declaración de Zelenski sobre OTAN y el conflicto en Donbás

"La declaración sobre la OTAN es ridícula", dijo Pushilin en una entrevista con el periódico Izvestia, al agregar que no basta solo con un deseo personal de

"La declaración sobre la OTAN es ridícula", dijo Pushilin en una entrevista con el periódico Izvestia, al agregar que no basta solo con un deseo personal de Zelenski.El líder de la RPD recordó los requisitos para adherirse a la Alianza Atlántica, en particular los países candidatos deben tener resueltos todos los conflictos étnicos, territoriales y políticos.En opinión de Pushilin, se debe consultar sobre el ingreso a la OTAN con los ciudadanos de Ucrania que "más que Zelenski entienden los riesgos que implica la adhesión a la alianza".El 8 de abril, el presidente de Ucrania visitó las posiciones de primera línea del Ejército ucraniano en Donbás para debatir con los militares la situación en la zona de combates.La situación en Donbás se volvió tensa en los últimos días, Kiev informó de varias bajas en su Ejército. Las milicias de Donbás también denuncian infracciones del armisticio.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado hasta la fecha unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU.

