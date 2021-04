https://mundo.sputniknews.com/20210409/diputado-venezolano-colombia-busca-escalar-a-conflicto-belico-situacion-fronteriza-1110964291.html

Diputado venezolano: Colombia busca escalar a conflicto bélico situación fronteriza

américa latina

colombia

venezuela

Desde el 21 de marzo se vive en el sur del estado Apure (sur), fronterizo con Colombia, una situación de confrontación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y grupos irregulares colombianos.Según el último balance oficial, en los combates han muerto ocho militares y nueve miembros de los grupos irregulares.Sobre estos acontecimientos, el diputado destacó que su país no está buscando una guerra con Colombia, sino liberar a su territorio de los conflictos generados por el vecino país.Los enfrentamientos en la zona y los ataques de estos grupos irregulares provocaron el desplazamiento de familias hacia Colombia.El Gobierno colombiano declaró estado de calamidad en la ciudad de Arauquita, ubicada en el departamento de Arauca (este), afirmando que más de 6.000 venezolanos habían llegado al lugar.Respecto a ello, Farías dijo que coincide con las declaraciones del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, y aseguró que se trata de una "manipulación tremenda del Gobierno colombiano".El ministro de Defensa señaló que la población en la zona afectada por los enfrentamientos no excede los 3.000 habitantes.En tanto, el parlamentario consideró que todo lo que ocurre en el estado de Apure forma parte de las agresiones a las cuales ha estado sometida Venezuela en los últimos cuatro años.A su juicio, es evidente la participación de los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos."Se trata de la presencia de grupos terroristas colombianos que actúan bajo el amparo de las instituciones del estado colombiano con la protección de ese Estado, con el financiamiento de ese Estado y del Gobierno estadounidense, con la única misión de crear zozobra, de crear tensiones, conflictos, confrontación que pueda escalar a una acción bélica, es una acción criminal por parte del eje Washington - Bogotá, y usan a grupos de bandidos, terroristas armados", sostuvo.Tercerización de la guerraPara el diputado, Estados Unidos aplica en Venezuela lo que ha hecho en otras naciones, como lo es la tercerización de la guerra a través del uso de grupos irregulares armados.Además, destacó que la Fuerza Armada venezolana no permitirá que su país se convierta en "una base territorial para el terrorismo, para el narcotráfico y mucho menos para servir a intereses foráneos".El Gobierno de Venezuela denunció que los grupos irregulares colombianos colocaron minas antipersona en la zona fronteriza, luego de que dos vehículos militares y un auto de trabajadores de la electricidad fuese víctima de explosivos.Por ello, las autoridades del país caribeño han pedido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoyo para desactivar las minas antipersonas que dejaron en su territorio los grupos irregulares.

colombia

venezuela

