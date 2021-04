https://mundo.sputniknews.com/20210409/diez-candidatos-fueron-asesinados-o-desaparecidos-en-mexico-en-el-ultimo-mes-1110983735.html

Diez candidatos fueron asesinados o desaparecidos en México en el último mes

Diez candidatos fueron asesinados o desaparecidos en México en el último mes

El el ultimo mes ocurrieron "diez casos graves con desaparición o fallecimiento de candidatos", desde que comenzaron a principios de marzo las acciones de un

2021-04-09T14:31+0000

2021-04-09T14:31+0000

2021-04-09T14:56+0000

desaparecidos

elecciones

asesinato

seguridad

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108574/47/1085744781_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_ab33ffaaca10c3b180734a8d440dff7c.jpg

El el ultimo mes ocurrieron "diez casos graves con desaparición o fallecimiento de candidatos", desde que comenzaron a principios de marzo las acciones de un plan de seguridad nacional contra la violencia en el proceso electoral, para proteger a los actores políticos.Además, otros 35 casos requirieron "atención especializada", mediante el suministro de botones de pánico, escoltas, vigilancia de domicilios o teléfonos de contactos, y han sido reportados otros "58 casos sobre probable violencia", indica el informe federal.En el arranque de las campañas electorales, el Gobierno federal ha atendido a 117 candidatos tras "recibir amenazas y en algunos casos agresiones físicas".Del total de ataques, 71 fueron cometidos contra hombres y 36 contra mujeres, en 103 eventos diferentes.El balance de agresiones fue presentado por la funcionaria en conferencia de prensa, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a un mes de implementada una estrategia nacional de seguridad pública, para proteger a dirigentes de partidos políticos que pueden ser blanco de la violencia política e intimidación del crimen organizado, anunciado el 4 de marzo pasado.En aquella fecha, la titular de Seguridad Pública informó que en seis meses, de septiembre a febrero pasado, 64 personas fueron asesinadas, pero el nuevo balance no detalla cuántos de los diez nuevos casos reportados son homicidios o desaparecidos, presuntamente secuestrados."Partido de crimen"La funcionaria informó que "la delincuencia organizada y la delincuencia del cuello blanco buscan incidir políticamente en las elecciones", durante las campañas políticas.Con ese fin, los delincuentes aplican "estrategias de complicidad y presiones violentas, se ha convertido en un partido del crimen", agregó.El operativo conjunto de protección lo realizan agentes de la cartera federal de Gobernación, encargada de la política Interior, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, entre otras corporaciones.El plan de seguridad busca salvaguardar la seguridad en el proceso electoral, "para que los criminales no decidan" en los comicios mediante la intimidación, la extorsión, los ataques y asesinatos.Los planes de protección se establecen en las llamadas Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, para acordar los procedimientos a seguir en protocolos de atención de amenazas o víctimas de agresiones, durante 24 horas.En el marco de la contienda electoral, las autoridades brindan protección a 41 candidatos, de los cuales 22 cuentan con policías de los 32 estados de la federación, 16 con guardias nacionales y otros tres con otras autoridades federales.Como ejemplo de los ataques, la funcionaria mencionó que la candidata Carla Enriquez, fue asesinada en el estado Veracruz (sureste) junto con su madre, el pasado 15 de febrero, por el cual ya hay dos detenidos de su círculo cercano, procesados por homicidio y robo, además de otras líneas de investigación."Afortunadamente, no se trata de un problema generalizado que se exprese con la misma intensidad en todo el país", dado que casi la mitad de las agresiones se concentran en seis de las 32 entidades federales.Según una red de defensores de derechos humanos, el terror sembrado por el crimen organizado ha causado el "desplazamiento forzado" de casi 350.000 personas dentro de México.En los próximos comicios serán elegidos los 500 diputados del Congreso federal, 15 de los 32 gobernadores, y el 80% de los casi 2.500 municipios, además de congresos locales.

https://mundo.sputniknews.com/20210318/violencia-endemica-ensombrece-proceso-electoral-en-mexico-1110154352.html

https://mundo.sputniknews.com/20210304/el-gobierno-de-mexico-encara-violencia-politica-que-dejo-64-muertos-en-un-semestre-1109521782.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

desaparecidos, elecciones, asesinato, seguridad, méxico