Criptoyuan: ¿impactará al bitcoin la primera criptomoneda estatal?

Criptoyuan: ¿impactará al bitcoin la primera criptomoneda estatal?

China es el primer país en concretar lo que muchos se han planteado: tener su propia criptomoneda. Y con ello, crecen las hipótesis sobre lo que podría generar en el bitcoin, la moneda que lo inició todo.

China expande rápidamente las pruebas de su moneda digital. Seis bancos estatales fueron habilitados para procesar las solicitudes de los usuarios que quieran descargar el monedero virtual para su uso. Al obtener la aplicación en sus celulares, pueden vincular su cuenta bancaria y manejar los fondos. Mientras duren las pruebas, las operaciones que realicen no pueden superar el equivalente a unos 150 dólares diarios.Si bien el gigante asiático limitó la minería de bitcoines en el pasado, los expertos no consideran que el llamado criptoyuan vaya a desplazar a la moneda creada en 2009.Según explicó a Sputnik Ariel Aguilar, miembro y consultor de la organización no gubernamental Bitcoin Argentina, la descentralización de la red de bitcóin es tan grande que su prohibición o limitación requeriría un ataque simultáneo a miles de computadoras alrededor de todo el planeta.El entrevistado también se refirió a la tendencia inflacionaria del papel moneda y sus posibles versiones digitales, frente al carácter deflacionario del bitcóin. Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

