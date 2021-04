https://mundo.sputniknews.com/20210409/correismo-denuncia-posible-fraude-en-el-sistema-informatico-electoral-en-ecuador-1110992801.html

Correísmo denuncia posible fraude en el sistema informático electoral en Ecuador

Correísmo denuncia posible fraude en el sistema informático electoral en Ecuador

—¿Qué está en juego en estas elecciones en Ecuador?

2021-04-09T21:32+0000

2021-04-09T21:32+0000

2021-04-09T21:18+0000

elecciones presidenciales en ecuador (2021)

ricardo patiño

américa latina

ecuador

entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/103577/03/1035770399_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c881c68c69f398aec56c1da7aa6006d8.jpg

—¿Qué está en juego en estas elecciones en Ecuador?—Está en juego el recuperar el progreso, la equidad, los derechos, que durante 10 años con el liderazgo de Rafael Correa se logró. De recuperar el futuro para la juventud o de mantenernos en este neoliberalismo que durante cuatro años le hizo tanto daño al país. Estos últimos cuatro años ha sido una vuelta al neoliberalismo, que tanto daño le hizo al país, volvió con el Gobierno de Moreno.—¿Cómo ve el panorama en estas elecciones?—Muy alentador y esperanzador. Es evidente el daño que ha sufrido el pueblo ecuatoriano, no solo en los últimos cuatro años, sino en últimos meses, incluso después del tremendo daño de la pandemia el año pasado, ahora que llegaron las vacunas, para rematarla, sigue la discriminación, no se vacunó primero a los médicos, al personal sanitario, a los policías, sino que se vacunó primero a los amigos del presidente Moreno y de Lasso. Hace pocos días entrevistaron al candidato presidencial Lasso porque vacunaron a su hijo que tiene 40 años y que no tiene por qué ser vacunado entre los primeros, y no pudo contestar, su asesora en comunicación lo sacó de la entrevista. No pudo siquiera contestar, así es de grave la situación. Estamos hablando de un pueblo que se da cuenta con claridad de que no podemos seguir en este nivel de discriminación, de diferencia en el trato y que en las encuestas se refleja por lo menos 10% de diferencia a favor de Andrés Arauz contra Guillermo Lasso.—La izquierda latinoamericana está mirando con mucha atención lo que está pasando en Ecuador. ¿Qué puede significar estas elecciones para América Latina? ¿Cómo cambiará el panorama político regional si gana Andrés Arauz?—Vemos con mucho interés lo que sucedió en otros países hermanos, México, que se orientó hacia la izquierda, hacia el progreso de los pueblos, lo que pasó en Argentina y Bolivia. Esperamos que esos caminos se orienten en Perú, Chile y Honduras. En el caso de Ecuador, estamos convencidos que, a partir del triunfo de las elecciones del domingo [11 ded abril], vamos a recuperar el proceso de integración que tanto bienestar le significó, que tanto fortaleció la democracia y la paz a la región durante los primeros quince años de este siglo. La recuperación del proceso de integración que es tan importante e indispensable en un mundo globalizado. Es impensable que estemos desunidos los sudamericanos y latinoamericanos. Estoy seguro que el ingreso de un nuevo presidente en Ecuador va a fortalecer un nuevo proceso en Ecuador. Lo han dicho ya algunos presidentes, como el de Bolivia, México y Argentina, que ese espíritu de integración, esa decisión política, se reconforte, y estamos seguros que con Andrés Auraz esto va a pasar.—¿Usted cuando hace referencia al proceso de integración, está hablando de la Unasur o de la CELAC?—Hago referencia efectivamente a que Unasur se va a fortalecer. Tiene que revivir, porque la quisieron matar. Algunos gobernantes de derecha tuvieron una visión miope del futuro. Esto es lo más importante, el resurgimiento de la Unasur y también el fortalecimiento de la CELAC, que con la presidencia de México se mantiene, pero sin mucha fuerza, tenemos que reconocerlo. A medida que líderes políticos, que entiendan la importancia del proceso de integración se incorporen a gobernar sus países, eso va a fortalecerse. En el caso del Grupo de Lima, es prácticamente inexistente. Están dando pataditas de ahogados, no hay mucho que hacer ahí. Eso tiene que desaparecer porque no tiene el más mínimo sentido. Fue construido como un mecanismo político, ideológico y miope que tenían que competir con los procesos históricos de integración. Era una cuestión momentánea que lo que buscaba era agredir a Venezuela y a los gobiernos progresistas. No era un proceso de integración real. El resurgimiento de la CELAC y de la Unasur harán desaparecer algo que efectivamente ya no tiene vida.—¿Con la victoria de Arauz, no significaría el comienzo de un cambio de signo político en la región?—No es el comienzo, es el fortalecimiento de ese cambio político, porque ya ha comenzado con otros países. Esperamos que estos cambios vayan avanzando en Perú, Chile y en Brasil, que también tenemos elecciones en los próximos meses. Así que vemos signos alentadores y en buena hora vemos a la figura de Lula resurgir en ese gigante sudamericano.—¿Cómo cree que será la relación entre Ecuador y Rusia si gana Arauz?—Yo he conversado mucho con Andrés, tengo la fortuna de contar con su amistad. Hemos conversado sobre el tema internacional. Él tiene muy clara la concepción de que la política internacional de los países tiene que ser absolutamente abierta, tiene que privilegiar los intereses del país y de la región y no los intereses de unos cuantos comerciantes y de unos sectores financieros sino los intereses del Estado, de la sociedad y de su conjunto. Por ello reconoce la importancia de diversificar las relaciones y no tener ataduras de sesgos ideológicos. Incluso ha conversado con importantes representantes de la política de EEUU y tiene claro que con EEUU tiene que tener una muy buena relación, como consecuencia que tenemos importantes relaciones económicas con EEUU y reconociendo el rol que ese país tiene.Pero de ninguna manera podemos limitarnos, como quiere hacer la derecha, de quedarse ahí. Tenemos que ampliar la relación a Rusia, China, India, países del sudeste asiático, a los países árabes, a Sudamérica, al Caribe. Con África, durante nuestros gobiernos, iniciamos una importante relación que prácticamente no teníamos. Tenemos que recuperar también esa relación. Tenemos que ver al mundo entero y tener capacidad de dialogo para aprovechar lo que el mundo puede ofrecernos y también tener capacidad de ofrecer de parte nuestra los bienes y servicios, como también las capacidades institucionales y la solidaridad. Estoy seguro que la relación con Rusia también va a ampliarse, a recuperarse o a renovarse.—¿En qué cosas podría ampliarse?—Puede ser en temas comerciales, en temas con lo institucional, con lo educativo, con la gestión de riesgo, con la tecnología. Hay muchísimos elementos en los que se puede trabajar con Rusia.En temas comerciales, hay capacidades muy importantes de intercambio entre nuestros países. De tal manera que hay una amplísima relación que se puede retomar con Rusia.—¿Cómo serían las relaciones con la Unión Europea?—Igual. Con la UE se firmó un acuerdo comercial que no fue un tratado de libre comercio, fue un acuerdo comercio que nos costó discutir. Pero establecimos una serie de necesarias limitaciones por nuestra parte. La relación se debe mantener. Las relaciones comerciales con la UE son muy amplias y muy importantes desde el punto de vista cuantitativo. Hay mucho que tomar, aprender y recibir de ellos, sobre todo en tecnología, sistemas educativos y con producción. Con temas de relaciones internacionales, tal vez no hay mucho que aprender de ellos porque tanto la UE como EEUU han dedicado mucho de su tiempo a conquistar a otros países. Así que no aprenderemos mucho en esos temas. Pero si en economía, tecnología y educación.—¿A qué peligros se enfrentaría Ecuador si gana Guillermo Lasso?—Al peligro de volver al pasado y al hecho de que, si él llegara a ganar, tendríamos a la banca gobernando al país. Los intereses minoritarios de un grupo elitista de persona, que busca básicamente acumular unos recursos, sería terrible que estuviera al frente al Gobierno.—Tenemos entendido que Usted está con el expresidente Rafael Correa en México. ¿Por qué decidieron viajar a ese país de cara a las elecciones?—Yo estoy en México desde hace dos años como refugiado político. Me han perseguido por declaraciones hechas en Ecuador. En caso de Rafael, decidió estar en México en los últimos días porque estamos en comunicación permanente con nuestros compañeros en Ecuador. Estamos analizando cómo está la situación, coyuntura y las decisiones que hay tomar en temas de campaña. Por razones de los horarios lo decidimos, sino era muy difícil que alguien esté a siete horas de distancia, para que podamos tener una comunicación más fluida.—¿Piensa regresar a Ecuador en algún momento?—Por supuesto que sí, en la medida que no haya un proceso de persecución política a través del sistema judicial.—¿Correa también piensa regresar a Ecuador?—Eso hay que preguntárselo a él. Yo he entendido que él ha querido mantenerse durante buena parte de su tiempo en Bélgica, está allá su familia, su esposa, sus hijos. Pero es una pregunta que no puedo contestar.—¿Podría Usted ocupar algún cargo de Gobierno? ¿Por cuál se sentiría más inclinado?—No tengo ningún interés en hacerlo, sinceramente. Creo que es importante primero que haya renovación generacional. Yo ya estuvo 10 años en el Gobierno de Correa, creo que cumplí mi trabajo como debía ser, sinceramente tengo mucho interés en volver en Ecuador, pero no para cumplir un cargo público sino para ayudar desde la base social a fortalecer un tejido social, económico, productivo que consolide esa nueva sociedad por el buen vivir que ya iniciamos su construcción desde el 2007. Hay mucha gente capaz para ejercer funciones públicas desde el Gobierno, pero quiero dedicar un poco más de mi tiempo al trabajo con los grupos sociales, en donde tenemos que poner mayor énfasis en este tiempo.—El Consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) desautorizó el miércoles a su presidente, Jaime Vargas, quien anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Andrés Arauz en el balotaje de este domingo. ¿Cómo evalúa la actitud de los indígenas durante esta contienda electoral?—Primero hay que decir. El movimiento indígena tiene personas que son de izquierda, centro y de derecha. Uno dice que el movimiento indígena es unitario, pero no es así. Creo que la mayor parte de las personas que lo conforman son gente progresista. Pero algunos son de derecha, que están cercanos al poder de Ecuador y al Gobierno de EEUU. Creo que son los menos, son pocos, pero existen y tienen mucha difusión a través de los medios. Pero lo que sí se ha notado claramente en esta segunda vuelta electoral, es que, ante la disyuntiva entre un banquero y un líder progresista con las capacidades de Arauz, ampliamente, la enorme mayoría ha optado por Arauz y lo han dicho públicamente. Es la posición de las organizaciones de base es favorable a Arauz. Algunos grupos de élite de la derecha ecuatoriana que controlan especialmente el espacio político del movimiento indígena, lo han expulsado algunos dirigentes de sus filas porque tomaron la decisión valiente de apoyar a Arauz a pesar de que Pachakuti habían decidido ir por el voto nulo.—¿Cree que si Arauz gana el Gobierno podrá volver a restablecer las relaciones con los indígenas?—Creo que ya están reestableciéndose claramente desde ahora.—¿Entonces lo que existe es cierta contradicción entre algunos dirigentes indígenas y la base?Estoy seguro de eso. Así es.—¿Cuál cree que debería ser la relación entre el Gobierno de Arauz y el FMI?—No va a ser una relación de mucha coincidencia. Tengo que decirlo claramente. Arauz fue hablar con los personeros del FMI y les dijo que no iba a cumplir esas condiciones que han pactado a espaldas del pueblo ecuatoriano con Moreno. Esas condiciones son nefastas para el progreso del pueblo ecuatoriano. Tendremos que revisar el acuerdo, estoy tomando sus palabras, tendremos que revisar esos acuerdos antidemocráticos que le causaron tanto daño. Las manifestaciones de octubre del 2019, que fueron reprimidas violentamente por Moreno y que le han hecho tanto daño al pueblo ecuatoriano, son una demostración de que los acuerdos con el FMI siempre, sin excepción, son perjudiciales para los pueblos y estados. Creo que no habrá muchas coincidencias, pero habrá que conversar con ellos porque hay créditos y hay que atender esos compromisos. Pero de ninguna manera atender las condicionalidades que se han señalado.—¿Cree que es posible retroceder a lo que fue el periodo de Rafael Correa luego de las reformas impulsadas por Lenín Moreno?Va a ser una tarea muy difícil, porque quebraron buena parte del país, no solo en lo económico, los niveles de endeudamiento son altísimos, sin una obra, sin un hospital, pero institucionalmente también, echaron abajo muchas institucionales, como el sistema nacional de seguridad y de salud, han despedido a miles y miles de profesionales del Estado. Pero estoy seguro que el dinamismo, que la capacidad y la juventud de Andres Arauz va a permitirle a él y a su equipo recuperar Ecuador para el futuro.—¿Cree que, en cuanto lo permita la situación epidemiológica, Ecuador debería tomar más medidas para impulsar el turismo, en particular desde Rusia? ¿Qué destinos deberían ser promocionados? ¿Qué opina de las islas Galápagos como destino turístico?—Sí, por supuesto. Es tremendamente importante para nosotros el turismo. En nuestro Gobierno superamos una barrera, que parecía muy difícil, de ingresos por turismo de más de 1.000 millones de dólares. El turismo, que se conoce como la industria sin chimenea, es tremendamente favorable para la economía, genera una diversificación, un dinamismo, una multiplicación de elementos que son indispensable para Ecuador. Tenemos turismo norteamericano, europeo, sudamericano, pero hay un gran espacio para poder contar con el turismo de lo que llamamos del este del mundo, que básicamente sería Rusia. En Rusia hay muchas capacidades en términos de una población que puede hacer turismo, que cuando lo hacen a ellos, en la época que lo hacen, a nosotros nos ayudaría muchísimo en términos de ingreso de personas que tienen capacidad adquisitiva y que además valoran muchísimo nuestras bellezas naturales, nuestro mar, nuestra selva. Somos un país que en apenas 250.000 km cuadrados tiene cuatro regiones naturales, la Amazonía, la sierra, la costa y sus hermosas playas y las Islas Galápagos. Tenemos mucho que ofrecerle al turismo ruso y estoy convencido que es una tarea fundamental de nuestro Gobierno, fomentar el turismo y particularmente el turismo de una población que poco llega a nuestro país.—Yo no tengo ninguna pregunta. ¿Usted quiere agregar algo más que yo no haya preguntado?—Sí. Solamente una alerta. Estamos preocupados, durante mucho tiempo en la campaña y precampaña el Consejo Nacional Electoral tomó muchas decisiones para tratar de proscribirnos para que nuestros compañeros no puedan siquiera ser candidatos. Pero ahora, en los últimos días, tenemos una nueva alerta y es que siempre en los procesos electorales, antes, se reúnen los técnicos del organismo electoral y los técnicos de los partidos políticos para hacer de conocimiento general cómo está funcionando el sistema informático previo al ingreso de los datos del día de las elecciones. Ahora, lamentablemente, esto no ha pasado. Estamos a pocas horas de que las elecciones se produzcan y no ha recibido nuestro movimiento político la información, las claves y registros que se necesitan para saber que el sistema informático está en cero, limpio, para conocer cómo están funcionando los algoritmos, las instrucciones y programaciones del sistema informático electoral. Hasta ahora no se recibió la información completa. Han enviado información, pero no se recibe completa para verificar por parte de nuestros técnicos como está el sistema informático programado. Luego de que se vea que el sistema informático está en cero, siempre se estila hacer un candado electrónico, todos ponen alguna parte de la clave para que nadie pueda tocar al sistema. Esto no se ha hecho y es rarísimo porque en la primera vuelta, que había 16 candidatos, se hizo. Ahora que hay dos candidatos, no. Estamos denunciando internacionalmente que tiene que hacerse. Hay tiempo de hacerlo hoy para que todos sepamos que ese sistema informático está en condiciones para que llega la información el domingo [el 11 de abril]. Esto lo tiene que saber la comunidad internacional. Hemos enviado muchas comunicaciones, y esto no ha sido contestado por el Consejo Nacional Electoral.—Ese sistema informático, en las condiciones que está, ¿podría ser víctima de un fraude?—Por supuesto. Desde ahora mismo podría hacerse un fraude si el sistema, que debería decir 2 más 2 es cuatro, esté siendo diseñado para decir otra cosa. Ese el riesgo que nos preocupa, porque en el Consejo Nacional Electoral hay una mayoría de gente que está con Lasso, sabiendo que en las encuestas que estamos largamente para arriba, la única alternativa que tienen ahora es falsear el resultado electoral a través de la manipulación del sistema informático. Es muy grave lo que está pasando en este momento.

https://mundo.sputniknews.com/20210206/quien-es-quien-en-las-elecciones-presidenciales-en-ecuador-del-2021-1094349604.html

https://mundo.sputniknews.com/20210406/banco-mundial-aprueba-150-millones-de-dolares-a-ecuador-para-vacunas-contra-covid-19-1110829522.html

https://mundo.sputniknews.com/20210310/lula-da-silva-fui-victima-de-la-mayor-mentira-juridica-en-500-anos-1109738997.html

https://mundo.sputniknews.com/20210401/ecuador-la-campana-sucia-para-catapultar-al-candidato-guillermo-lasso-1110693780.html

https://mundo.sputniknews.com/20210408/el-movimiento-indigena-de-ecuador-dividido-en-torno-al-balotaje-1110960821.html

https://mundo.sputniknews.com/20191108/observadores-nacionales-sobre-violacion-de-ddhh-en-ecuador-1089247249.html

https://mundo.sputniknews.com/20210209/ecuador-la-pesada-herencia-de-lenin-moreno-1094377585.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

elecciones presidenciales en ecuador (2021), ricardo patiño, ecuador, entrevistas