Condena histórica por violación a médico del sistema penitenciario en la Ciudad de México

Condena histórica por violación a médico del sistema penitenciario en la Ciudad de México

Aunque pasaron dos años y medio entre el crimen cometido y la sentencia contra el agresor, para el abogado Alejandro Laguna —abogado de la víctima que habló con Sputnik— la clave en este caso estuvo en un rápido accionar de la denuncia tras recibir la alerta de la mujer, a pesar de las objeciones que encontró en el Ministerio Público para realizarla. No hay antecedentes que una mujer (de la que se reserva su identidad debido a su vulnerabilidad) que está privada de la libertad, haya logrado una condena por violación ocurrida dentro del sistema penitenciario mexicano. El abogado que conversó con Sputnik celebró la sentencia, aunque el sistema penal tardó un año y medio en girar la orden de aprehensión contra el funcionario médico que cometió el delito. Según la sentencia dictada el 12 de noviembre de 2020 contra César S. H., médico radiólogo de la Torre médica del Centro femenil de readaptación social Tepepan, al sur de la ciudad de México, fue condenado a cumplir 14 años y 7 meses de prisión, de los cuales 8 años y 9 meses corresponden a la pena por la violación y otros 5 años y 10 meses por el agravante de haber cometido el delito siendo un empleado público. "Esta mujer ha sufrido mucho, violación, tortura, violación sistemática a su dignidad humana, ha tenido que soportar muchas cosas", señaló el abogado, "y aun así tuvo la fuerza necesaria para denunciar el hecho" que recibió el apoyo de su familia y su defensor.El casoLa víctima llevaba detenida desde octubre de 2015 en el Reclusorio de Santa Martha, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, requiriendo atención médica a la violencia recibida durante su detención —denuncia un amplio uso de la tortura contra ella, su hermana y una tercera persona que fue detenida con ellas—, cuando finalmente el 16 de mayo de 2018, fue trasladada a la Torre médica de Tepepan, para que se le realizara una placa de tobillo debido a un esguince sufrido tres años antes. Según el relato que brindó la víctima, ese día hubo un temblor en la capital a la hora en que ella estaba esperando su atención en Tepepan, en el entorno de las nueve de la mañana. Ante el caos reinante, el radiólogo hoy sentenciado, le indicó a la mujer que se quitara la ropa, se colocara una bata y en cuanto quedó a solas con ella, la abusó sexualmente por medio de la fuerza y amenazas. Posteriormente, le tomó la radiografía y le hizo firmar un documento de conformidad con el procedimiento.En shock, la mujer víctima del hecho, no logró articular palabra hasta que la regresaron a su celda en Santa Martha. Allí, denunció lo sucedido, apoyada por su hermana.Se presentó ante la agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales y tuvo que sortear los obstáculos recibidos para formalizar la denuncia, entre ellos, que le reclamaran que la víctima debía iniciar la denuncia, sin considerar que está privada de su libertad. "A base de gritos y sombrerazos, me iniciaron la denuncia como a las diez de la noche de ese día y a continuación nos trasladamos con personal del Ministerio Público, una psicóloga ministerial y personal médico a centro de reclusión Santa Martha para que hicieran las diligencias correspondientes por violación", apuntó el abogado. Casi dos años después, uno de los policías de investigación logró identificar el nombre del radiólogo acusado y que se girara la orden de aprehensión en su contra. Su detención dio inicio al juicio en el cual fue sentenciado, tomando en cuenta la evidencia recabada.

