https://mundo.sputniknews.com/20210408/twitter-podria-comprar-clubhouse-por-4000-millones-de-dolares--1110929933.html

Twitter podría comprar Clubhouse por 4.000 millones de dólares

Twitter podría comprar Clubhouse por 4.000 millones de dólares

No obstante, las conversaciones se han estancado, y no está claro por qué. Tampoco está claro quien inició las negociaciones, informa Bloomberg.

2021-04-08T11:47+0000

2021-04-08T11:47+0000

2021-04-08T11:47+0000

economía

clubhouse

compañías

twitter

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1109000932_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_1d21b8742cdb0216d2bd372d6d6110f6.jpg

No obstante, las conversaciones se han estancado, y no está claro por qué. Tampoco está claro quien inició las negociaciones, informa Bloomberg.Clubhouse se lanzó el año pasado con la idea de organizar conversaciones de audio en directo. Desde entonces, se ha hecho muy popular tanto entre celebridades como entre la gente común. Más de 10 millones de personas han descargado la aplicación, que por el momento es solo por invitación y solo para iOS.La aplicación también se enfrenta a muchos competidores, como Facebook, Twitter, Discord, LinkedIn y Slack, entre otros. Estas plataformas ya cuentan con bases de usuarios de millones de personas, así como con aplicaciones web, iOS y Android totalmente listas. Por ejemplo, el grupo interno de I+D de Facebook, NPE Team, ha puesto en marcha el experimento llamado Hotline en una prueba beta pública. La aplicación podría describirse como una mezcla de Instagram Live y Clubhouse, ya que permite a los creadores hablar con una audiencia que puede hacer preguntas a través de texto o audio. Sin embargo, a diferencia de Clubhouse, los creadores pueden optar por encender sus cámaras para el evento, en lugar de ser solo de audio.La aplicación tipo Clubhouse de Twitter —Twitter Spaces— ya se ha lanzado tanto en iOS como en Android. La compañía también planea lanzar una versión web y abrir las capacidades de crear rooms a todos los usuarios este mes. De momento, solo un grupo de personas con teléfonos basados en iOS disponen de esta capacidad. La razón por la que Twitter querría adquirir Clubhouse podría ser para eliminar a la competencia y hacerse con su base de usuarios dedicados y su nombre de moda, según The Verge.En estas condiciones, Clubhouse está tratando de innovar. En los últimos meses ha aumentado su personal y ha contratado a la ingeniera Mopewa Ogundipe para desarrollar una aplicación para Android. Además, ha incluido la posibilidad de dar propinas dentro de la aplicación para que los creadores de contenido ganen dinero.

https://mundo.sputniknews.com/20210319/telegram-lanza-sus-propios-podcasts-al-estilo-de-clubhouse-1110203239.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

clubhouse, compañías, twitter, facebook