Todo un 'Google Maps' de la Edad del Bronce

La losa de 2 x 1,5 m fue descubierta por el arqueólogo Paul du Chatelier durante unas excavaciones en el departamento de Finisterre en Bretaña Occidental en

La losa de 2 x 1,5 m fue descubierta por el arqueólogo Paul du Chatelier durante unas excavaciones en el departamento de Finisterre en Bretaña Occidental en 1900.Estaba en una de las paredes de una tumba de piedra en Saint-Belek que contenía los restos de varios cuerpos y se construyó entre 1900 y 1650 a. C. La superficie de la losa con la imagen estaba mirando hacia el interior de la tumba.Sin embargo, hace un siglo, el hallazgo no despertó un interés serio. En 1924, la piedra fue comprada por el Museo de Antigüedades Nacionales, luego colocada en almacenes y luego perdida por completo. Por décadas, la humanidad simplemente se olvidó de ella. Salió a la luz en 2014 en el sótano de la casa donde vivía Chatelier.Después de investigar la losa durante varios años, los científicos llegaron a conclusiones inesperadas de que podría ser un patrón en piedra realizado en la Edad del Bronce. En otras palabras, la placa de Saint-Belek puede constituir el mapa tridimensional más antiguo de Europa, subrayan los autores del estudio publicado en la revista Bulletin of the French Prehistoric Society.Utilizando imágenes en 3D de alta resolución y fotogrametría de placas, un equipo de investigadores de varias universidades pudo confirmar que las líneas y formas talladas en la placa corresponden al 80% del área que rodea el río Odet. Además, el valle del río se presenta en la placa en formas volumétricas. Varias líneas representan la red fluvial de la zona.Un grupo de científicos analizó las similitudes entre la imagen de la piedra y los elementos del paisaje. Según los resultados del trabajo realizado, la placa representa un área a lo largo del arroyo con un área de aproximadamente 30 por 21 km."Esta es la primera vez cuando se muestra un área real en un mapa a una escala específica", dijo el coautor del estudio, Clement Nicolas, de la Universidad de Bournemouth.Supone que algún gobernante local de la temprana Edad del Bronce, quizás, quiso confirmar la propiedad de su tierra. Posteriormente, sus descendientes podrían perder su poder en este territorio, la placa perdió su significado y fue desechada."Tendemos a subestimar el conocimiento geográfico de las sociedades antiguas. Esta placa es importante porque enfatiza su conocimiento cartográfico", concluye Nicolas.

