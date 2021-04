https://mundo.sputniknews.com/20210408/teheran-respondera-al-incidente-con-su-navio-solo-despues-de-investigacion-1110948794.html

Teherán responderá al incidente con su navío solo después de investigación

TEHERÁN (Sputnik) — Teherán responderá al incidente con explosión a bordo de la nave iraní Saviz en el mar Rojo, pero solo después de una investigación, afirmó... 08.04.2021, Sputnik Mundo

"Debemos asegurarnos de la causa del incidente; claro, una vez determinado el origen, habrá reacción nuestra, no nos quedaremos callados", afirmó Shekarchi al precisar que la decisión no ha sido tomada por ahora.Afirmó también que Teherán no ha establecido definitivamente quién está involucrado en la explosión, pero subrayó que EEUU, Israel, o aliados de estos países son los que están relacionados a menudo con las acciones contra Irán.El portavoz del Ministerio de Exteriores, Said Hatibzade, confirmó el 7 de abril que el 6 de abril se produjo una explosión a bordo de la nave Saviz en el mar Rojo, al subrayar que el origen de la explosión no ha sido determinado.Añadió que se trata de una nave civil y que la explosión no dejó muertos ni heridos.El 6 de abril la cadena Al Arabiya comunicó que una nave de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán sufrió un ataque en el mar Rojo, frente a las costas de Eritrea.El medio señaló que un israelí colocó un dispositivo explosivo dentro de la nave iraní.La agencia iraní Tasnim también informó que la nave sufrió una explosión provocada por la detonación de unas minas pegadas al casco del buque.

