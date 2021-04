https://mundo.sputniknews.com/20210408/sudan-insiste-en-solucion-interafricana-sobre-la-presa-del-renacimiento-etiope-1110946513.html

Sudán insiste en solución interafricana sobre la Presa del Renacimiento etíope

"Estamos convencidos de que para nosotros, como Estados africanos, es preferible una solución interafricana sobre la presa. Hemos presentado una iniciativa

"Estamos convencidos de que para nosotros, como Estados africanos, es preferible una solución interafricana sobre la presa. Hemos presentado una iniciativa para apoyar la mediación africana y acercar los puntos de vista", dijo.Según Burhan, quien realiza la primera visita a Doha desde su nombramiento en agosto de 2019, las negociaciones sobre la presa tomaron mucho tiempo y no dieron ningún resultado.Asimismo, Abdelfatá Burhan declaró que Sudán se pronuncia por acudir al arbitraje internacional en el caso de Presa del Renacimiento que Etiopía construye en el Nilo."Pedimos todo tipo de ayuda para incitar a las partes a un acuerdo", dijo Burhan en una rueda de prensa cuando le preguntaron sobre la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional, las Naciones Unidas (ONU) o su Consejo de Seguridad para resolver el conflicto en torno a la presa, en el que están implicados Etiopía, por un lado, y Sudán y Egipto, por otro lado.Por su parte, la ministra de Exteriores de Sudán, Mariam Mahdi, en una conversación con periodistas afirmó que "todas las partes en el conflicto en torno a la presa erigida por Etiopía están tratando de resolver el problema de manera pacífica y no militar".Las negociaciones entre Egipto, Sudán y Etiopía sobre la Gran Presa del Renacimiento en el Nilo Azul, celebradas a principios de abril en la ciudad congoleña de Kinsasa, no lograron ningún avance, en opinión de la Cancillería egipcia.El Ministerio de Exteriores etíope reveló el 7 de abril que las conversaciones se podrían reanudar en la tercera semana de abril.Las relaciones entre los tres países participantes de las negociaciones se tornaron tensas en verano (boreal) de 2020 luego de que Etiopía empezara la primera etapa de llenado de la presa sin el consentimiento previo de otros países.La construcción de la denominada Presa del Renacimiento, que se encuentra a unos 15 kilómetros de la frontera sudanesa, empezó en 2011. Una vez terminadas las obras, será la planta hidroeléctrica más importante de África y la séptima más grande del mundo.Los expertos afirman que el comienzo de la producción de energía eléctrica provocará una falta de agua en Sudán y Egipto.Valorada en torno a 4.000 millones de dólares y llamada a veces GERD, por las siglas en inglés de Gran Presa del Renacimiento Etíope, la planta producirá 6.000 megavatios, o casi el triple que la presa egipcia de Asuán, permitiendo a Etiopía autoabastecerse de electricidad e incluso exportarla.Los vecinos etíopes corriente abajo, Egipto y Sudán, están recelosos del impacto económico que el proyecto pueda tener sobre ellos, especialmente porque los acuerdos internacionales de 1929 y 1959 les asignan un 87% de las aguas del Nilo.

