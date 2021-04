https://mundo.sputniknews.com/20210408/sector-salud-venezolano-pide-acuerdo-entre-actores-politicos-para-acceso-a-vacunas-1110922052.html

Sector salud venezolano pide acuerdo entre actores políticos para acceso a vacunas

Sector salud venezolano pide acuerdo entre actores políticos para acceso a vacunas

"El llamado que hacemos es a que haya un acuerdo entre los que están en conflicto político de que si alguien puede pagar la deuda del Estado venezolano con la

2021-04-08T02:12+0000

2021-04-08T02:12+0000

2021-04-08T02:12+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

organización panamericana de la salud (ops)

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1094327926_0:13:1921:1093_1920x0_80_0_0_e307c966e58d37a986380bca75bf7811.jpg

Venezuela mantiene supuestamente una deuda con el Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS, lo que le impide la compra de dosis para la inmunización contra el COVID-19.El Gobierno venezolano ha pedido al Reino Unido liberar los 300 millones de dólares del oro de esta nación caribeña depositado en el Banco de Inglaterra, para la adquisición de dosis a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19.Contreras manifestó que todos los trabajadores de la salud deben tener prioridad para recibir la vacuna contra el COVID-19."Consideramos que es nuestro derecho como trabajadores de la salud, que tenemos prioridad como ha establecido la OMS a tener acceso a la vacuna, y no es porque queremos ser privilegiados, es porque los trabajadores sanitarios tenemos que hacer frente al virus; nuestro ambiente de trabajo tiene una alta carga viral y eso nos pone en altísimo riesgo a ser contagiados", comentó.El ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que 200.000 trabajadores de esa área han sido vacunados en el país.Sin embargo, la titular del Colegio de Enfermeras cuestionó que esa sea la cifra del personal sanitario inmunizado."No puedo hablar del plan de vacunación porque no lo conozco, como tampoco conozco el boletín epidemiológico que es una responsabilidad del Ministerio de Salud publicarlo (…) ellos hablaban que habían sido vacunados 200.000 trabajadores, yo reto al ministro de Salud que publique un registro del personal vacunado", sostuvo.La dirigente señaló que iniciaron una encuesta en los diversos centros de salud para determinar cuántos trabajadores han recibido la vacuna.El Gobierno venezolano dijo que en febrero pasado inició la inmunización del personal sanitario con la vacuna rusa Sputnik V, de la cual han arribado al país tres cargamentos.CovaxEn marzo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció que Venezuela decidirá que vacuna se aplicará en el país a través del mecanismo Covax, debido a que días antes dijo que no autorizarán el uso de la de AstraZeneca por "los graves efectos adversos sobre las personas".En ese sentido, la enfermera consideró que al país deberían entrar todas las vacunas, sin prevalecer los intereses de pequeños grupos."El mecanismo Covax es humanitario, allí se agrupan las vacunas que tienen autorización por parte de la OMS, casi todas están en la fase 3, y la comunidad científica internacional ha demostrado que tienen efectividad entre 70 y 80%; la pregunta es ¿por qué tienen que prevalecer intereses de grupos sobre la vida de la población?, la mayor estadística podemos verla en cada familia que tiene un fallecido por COVID-19, y frente a esta tragedia por qué no hacer un alto", comentó.Contreras indicó que en los próximos días los delegados de cada uno de los hospitales acudirán a la sede de la OPS en Caracas para exigir que Venezuela forme parte del mecanismo Covax.El presidente Nicolás Maduro denunció el miércoles que su país es perseguido para evitar la comprar de las vacunas contra el COVID-19.La nación sudamericana ha recibido 750.000 dosis de vacunas contra el COVID-19, las cuales han sido destinadas al personal sanitario, educativo y adultos mayores de 60 años con más de una comorbilidad, según datos del Gobierno.El país enfrenta la segunda ola de la pandemia por la llegada de las variantes P1 y P2, conocidas como brasileñas, y según Maduro eso ha ocasionado el incremento de casos diarios.Venezuela suma 169. 074 casos y 1.693 personas fallecidas desde marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros contagios en este país.

https://mundo.sputniknews.com/20210328/maduro-propone-trueque-de-crudo-para-adquirir-vacunas-contra-el-covid-19-1110531338.html

https://mundo.sputniknews.com/20210327/gobierno-de-venezuela-denuncia-que-guaido-se-opone-a-la-vacunacion-contra-el-covid-19-1110513694.html

https://mundo.sputniknews.com/20210326/prohibicion-de-uso-de-vacuna-de-astrazeneca-genera-controversia-entre-venezolanos-1110497121.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vacuna contra coronavirus, organización panamericana de la salud (ops), venezuela