Productores agrícolas venezolanos aseguran que la escasez de gasoil afecta a la siembra

CARACAS (Sputnik) — La escasez de gasoil afecta a los productores agrícolas venezolanos, debido a que los vehículos tractores que utilizan para la siembra usa... 08.04.2021, Sputnik Mundo

"Con el tema del combustible esto está crítico, ya veníamos con más de año y medio con problemas de combustible pero no estaba tan fuerte como ahora (…) en mayo necesitamos mover más de 40.000 tractores en dos meses, un agricultor que va a sembrar 500 hectáreas no va a usar un solo tractor, sino entre siete y diez", expresó Pérez en una entrevista en la emisora local Unión Radio.El titular de Fedeagro detalló que por cada hectárea que siembren requieren 200 litros de gasoil, el cual además es utilizado para la sembradora y para los vehículos que usan para buscar los alimentos. Pérez indicó que pueden llegar a conseguir, a través de revendedores, una pipa de 200 litros en 200 dólares.El Gobierno venezolano ha asegurado en reiteradas ocasiones que la escasez de combustible que enfrenta el país desde finales del 2020, obedece a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).La escasez de gasoil ha provocado desde hace algunos meses largas filas de vehículos de carga pesada en las estaciones de servicio.Venezuela mantenía un intercambio con otros países de crudo por gasoil, pero desde finales del año pasado no ha podido continuar con ese acuerdo por las sanciones de Estados Unidos.

