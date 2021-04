https://mundo.sputniknews.com/20210408/paran-en-espana-la-venta-por-1500-euros-de-un-cuadro-ante-la-sospecha-de-que-su-autor-es-caravaggio-1110943481.html

Paran en España la venta por 1.500 euros de un cuadro ante la sospecha de que su autor es Caravaggio

La obra iba a subastarse durante la tarde del 8 de abril en la Casa de Ansorena de Madrid, una histórica joyería y casa de subastas que funciona desde 1845 en la capital. Al precio de 1.500 euros, Coronación de espinas estaba incluida en un lote que también ha sido retirado. El motivo: la posibilidad de que en realidad lo pintara el gran maestro del Barroco, Michalangelo Meresi da Caravaggio (1571-1610). La primera medida que ha adoptado el Ministerio de Cultura a través de su Junta de Calificación de Bienes de Patrimonio Histórico ha sido declararlo "inexportable". La segunda diligencia emprendida por el ministerio que dirige José Manuel Rodríguez Uribes ha sido solicitar a la Comunidad de Madrid su declaración como bien de interés cultural (BIC), para que el propietario quede obligado a conservarlo de manera adecuada y permita su análisis a manos de expertos. La catalogación como BIC facultaría a la Administración española a ejercer su derecho de tanteo en caso de que los actuales propietarios decidieran vender la obra. En Madrid se hallan ya varios expertos mundiales para comprobar si efectivamente el cuadro es obra de Caravaggio. Uno de ellos es la italiana Maria Cristina Terzaghi, profesora de Historia de Arte Moderno en la Universidad de Roma y una de las grandes especialistas sobre Caravaggio a nivel mundial. Según recoge el diario italiano La Repubblica, Terzaghi alberga pocas dudas sobre la autoría del genio milanés. En su opinión, "el manto púrpura con el que se viste Cristo tiene el mismo valor compositivo que el rojo de la Salomé del Museo del Prado de Madrid". La experta afirma que el lienzo lleva casi cuatro siglos en España y trata un tema sobre el que Caravaggio trabajó en otras obras, por lo que se evidencia "un vínculo profundo con las pinturas elaboradas al comienzo de la estancia napolitana" del pintor. No es el primer extravíoEl cuadro, un óleo sobre lienzo de 111x86 cm, podría alcanzar un valor altísimo, dado que en 2019 se vendió Judith y Holofernes por un precio de entre 100 y 150 millones de euros, tras rechazar el Museo del Louvre adquirirlo por 100. "En todo caso es un cuadro muy valioso, ojalá sea un Caravaggio", declaró el ministro Rodríguez Uribes, recordando que en los años 70 España dejó escapar otra obra de Caravaggio que "acabó en Cleveland", tras estar extraviada durante tres siglos y ser expuesta en Sevilla. No es la primera vez que se pierden obras de Caravaggio, pues ya en vida del artista se perdieron varios, durante su mudanza de Nápoles a Roma. Y antes de ser subastada, la obra Judith y Holofernes fue en realidad encontrada en un desván en Toulouse (Francia) en 2014. El diario La Repubblica, para el que la decisión del Estado español de bloquear la subasta es una "prueba clara" de que su nueva atribución es más que plausible, recuerda también un caso reciente, el de Magdalena en éxtasis, que acabó en manos de "coleccionistas no expertos".

