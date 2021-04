¿Otro golpe para la Fuerza Aérea de EEUU? La modernización del F-35 que no tiene fin

https://mundo.sputniknews.com/20210408/otro-golpe-para-la-fuerza-aerea-de-eeuu-la-modernizacion-del-f-35-que-no-tiene-fin-1110947883.html

En el transcurso del programa de modernización del Block 4 del F-35, que comenzó oficialmente en 2018, el Pentágono actualizará el hardware y el software del

En el transcurso del programa de modernización del Block 4 del F-35, que comenzó oficialmente en 2018, el Pentágono actualizará el hardware y el software del avión producido por Lockheed Martin, añadiendo nuevas capacidades de armas y sistemas informáticos.Asimismo, la modernización —que inicialmente se esperaba que terminara en 2026— está ahora programada para concluir un año más tarde. La GAO señaló que el calendario se basa en "las estimaciones formuladas al inicio de los trabajos con el Block 4" y no en el rendimiento demostrado por Lockheed. Sin embargo, es posible que "la fecha de finalización prevista para el 2027 no sea alcanzable", declaró el organismo de control.El aumento se debe al crecimiento de los costes de las pruebas de vuelo, los gastos generales y administrativos, el coste de un nuevo laboratorio de formación y actualizaciones del sistema informático, detalló la GAO.La estimación más reciente del Departamento de Defensa de EEUU muestra que el desarrollo del Block 4 se proyecta ahora en más de 14.000 millones de dólares, señaló la GAO.La nueva estimación abarca todos los años asociados al programa, incluidos los costes relacionados con el Block 4. "Sin embargo, más de la mitad del aumento desde que informamos el año pasado —1.900 millones de dólares— es un crecimiento neto de los costes dentro de varios aspectos del programa de desarrollo del Block 4", precisó la GAO.La modernización eternaDebido a la excesiva complejidad de su diseño, el F-35 siempre ha sido considerado uno de los aviones estadounidenses más problemáticos, recalca Nikolái Protopópov en su artículo para la versión en ruso de Sputnik. No solo se trata de enormes costes de desarrollo y mantenimiento. Todavía está en la fase de operaciones de combate experimentales, su producción en serie fue pospuesta por un plazo indeterminado. Al mismo tiempo, en 2018 ya empezó la modernización del F-35. La principal diferencia de la modificación del Block 4 es que multiplica por 25 las capacidades informáticas de los sistemas de a bordo y aumenta el número de misiles de largo alcance.Gracias al nuevo sistema de lanzamiento de munición, los cazas de la próxima generación podrán llevar en el compartimento interior no cuatro sino seis misiles aire-aire. También disponen de un prometedor misil AIM-260 con un alcance de unos 200 kilómetros. A su vez, el radio de combate del caza promete aumentar en una cuarta parte, hasta casi 1.200 kilómetros.Además, apunta Protopópov, el F-35 se integrará con vehículos aéreos no tripulados equipados con inteligencia artificial. Drones inteligentes actuarán como compañeros de ala, y el piloto tomará el control general de la batalla. Asimismo, se necesitará un sistema informático de a bordo más potente.Se supone que el F-35 modernizado será capaz de soportar nuevos retos y amenazas.Problemas continuosPor otro lado, la modernización del caza no resuelve los problemas que acompañan los F-35 desde el primer día de su funcionamiento, según el analista. El registro incluye los fallos que podrían afectar, por ejemplo, a la eficacia de los sistemas de armas del caza o a la seguridad del vuelo. Los defectos de diseño se dividieron en dos categorías. La primera puede poner en peligro la vida de los pilotos, mientras que la segunda puede impedir la ejecución de una misión de combate.Al mismo tiempo, los expertos han identificado una serie de fallos críticos, que probablemente no se eliminarán. Lo único que se pudo hacer fue limitar los modos de operación del avión, puntualiza Protopopov. Por ejemplo, para evitar daños en el fuselaje y en un revestimiento especial invisible, recientemente se ha recomendado a los pilotos que no aceleren el F-35 a velocidades supersónicas.Otro problema grave son los repentinos aumentos de presión en la cabina. Los pilotos incluso han sufrido barotraumas. Debido a los defectos del sistema de expulsión, existe el riesgo de lesionarse las vértebras cervicales.Además, los pilotos pierden el control de la máquina durante las sobrecargas considerables en el aire, por ejemplo, en ángulos de ataque superiores a 20 grados o durante maniobras evasivas.La constante revalorización del proyecto, el aumento de la complejidad del diseño, la escasa fiabilidad de la máquina y la lentitud de su modernización no permitirán, como estaba previsto, sustituir totalmente los F-16 en servicio, admitieron los altos rangos militares estadounidenses en febrero.

