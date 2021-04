https://mundo.sputniknews.com/20210408/moscu-aboga-por-el-dialogo-aunque-reconoce-que-sus-relaciones-con-la-ue-estan-en-ruinas-1110929399.html

Moscú aboga por el diálogo aunque reconoce que sus relaciones con la UE están en ruinas

Moscú aboga por el diálogo aunque reconoce que sus relaciones con la UE están en ruinas

"Bruselas se negó en 2014 a cooperar de manera sistemática con Rusia, todas las instituciones y la arquitectura, edificada durante años, de nuestras relaciones

2021-04-08T11:36+0000

2021-04-08T11:36+0000

2021-04-08T11:37+0000

relaciones bilaterales

diálogo

internacional

ue

europa

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/16255/48/162554801_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_f9d14ea84b4564d4f1e575d10e291272.jpg

"Bruselas se negó en 2014 a cooperar de manera sistemática con Rusia, todas las instituciones y la arquitectura, edificada durante años, de nuestras relaciones quedaron hechas añicos. Pero la realidad muestra que no existe una alternativa sensata a la cooperación. Por nuestra parte estamos preparados para proseguir la labor conjunta, a condición de que se base en el respeto mutuo y la búsqueda de un equilibrio de intereses", dijo.El vicecanciller recordó que la política no puede cambiar la geografía, que Rusia y la UE son vecinos e importantes socios comerciales, entre los que existe una dependencia mutua."Las relaciones entre la Federación de Rusia y los países europeos deben tener un carácter auténticamente estratégico. No es perspicaz, a nuestro juicio, convertirlas en rehén de los juegos políticos del momento o usar el lenguaje de las sanciones, hablar desde posiciones de fuerza", señaló.Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la crisis política y el conflicto interno armado que estallaron en Ucrania tras el golpe de Estado de 2014.Ese mismo año, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia. Moscú respondió a las restricciones optando por sustituir las importaciones con productos nacionales y declaró en numerosas ocasiones que es contraproducente hablar con ella en el lenguaje de las sanciones.Últimamente la UE impuso sanciones a varios funcionarios rusos por el caso de Alexéi Navalni, al calificar como "arbitrarios" su arresto y sentencia.El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, señaló que el Kremlin está convencido de que la política de sanciones a Rusia no alcanzará sus objetivos.

https://mundo.sputniknews.com/20210219/lavrov-las-relaciones-entre-rusia-y-la-union-europea-estan-hechas-pedazos-1107993605.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

relaciones bilaterales, diálogo, ue, europa, rusia