Los candidatos progresistas apuestan por ganar Lima en las elecciones de Perú

Los principales candidatos presidenciales de izquierda cierran sus campañas con la mirada puesta en conquistar votos en la ciudad más grande del país,

Los principales candidatos presidenciales de izquierda cierran sus campañas con la mirada puesta en conquistar votos en la ciudad más grande del país, tradicionalmente gobernada por partidos de derecha. Verónika Mendoza, de la coalición Juntos por el Perú (JP), realizó una caravana de vehículos por el centro de la capital, con apoyo de organizaciones feministas y obreras. A su vez, el docente Pedro Castillo, de Perú Libre, apuesta su último acto proselitista a a la épica consigna de "tomar Lima". En la capital peruana, los candidatos mejor posicionados de la derecha son Hernando de Soto (de Avanza País), quien recientemente se vacunó contra el coronavirus en Estados Unidos; y Rafael López Aliaga (de Renovación Popular), quien también realizó una caravana vehicular (aunque escuálida) por el centro limeño.En las últimas 24 horas de campaña, las y los candidatos derechistas (la mayoría de los 18 en competencia) se dedican a intercambiar ataques. Ya dejaron de lanzar sus dardos a los postulantes progresistas, porque saben que ahí no van a obtener ningún voto. Pero entre Aliaga, De Soto y Keiko Fujimori —quienes tienen un perfil de votante similar— intentan denodadamente birlarse algún apoyo.Las encuestas no pudieron mostrar a un candidato con apoyo sobresaliente. Quienes presentan mejores números no sobrepasan el 14% de intención de voto. Habrá que esperar hasta la segunda vuelta, a realizarse el próximo 6 de junio, para conocer a quien dirigirá el país en los próximos cinco años.En Juntos por el Perú están seguros de que Mendoza llegará a la segunda vuelta.De caravana en la ciudadEl recorrido que la candidata realizó por Lima (con 10 millones de habitantes) ayudó a afianzar esta teoría. A falta de concentraciones masivas por la pandemia de COVID-19, actualmente la popularidad se mide por el largo de las filas de vehículos que acompañan.Sus seguidores se concentraron en la avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte. La caravana de autos, camionetas y bicicletas dio una vuelta por el centro de la ciudad, con algunas paradas en plazas para recibir apoyo.En la plaza San Martín, esperaban a Mendoza colectivos feministas y LGTB, con banderas del arcoíris, de JP, de Perú y pañuelos verdes —la candidata se manifestó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo—. La recibieron con una ofrenda a la Pachamama, que incluía alimentos, frutas y verduras."Dicen que las mujeres debemos estar delgaditas y sumisas. Pero estamos en tiempos nuevos: queremos libertad plena para trabajar y que nuestro trabajo se reconozca en igualdad de condiciones", dijo Mendoza cuando arribó a esta parada.La candidata se comprometió a "luchar frontalmente contra la violencia, para que las generaciones futuras de mujeres sean más libres que nosotras. Que puedan caminar con libertad por las calles, sin miedo". Según datos oficiales, durante 2020 las denuncias por violencia de género se incrementaron en un 130%.En el Campo de MarteCuando la caravana llegó a destino, Mendoza se dirigió a las y los cientos de presentes desde la caja de la camioneta que la paseó por la ciudad: "Estamos ante la oportunidad histórica de acabar con la corrupción, el entreguismo, la violencia, la discriminación, para construir una patria nueva".Y continuó: "Sabemos por qué estamos aquí. Estamos por los trabajadores, defendiendo los derechos conquistados. Estamos por los campesinos, agricultores, pueblos indígena originarios, que defienden nuestra tierra, cultivan y proveen alimento".Mendoza también se refirió a las secuelas de la pandemia de COVID-19, que desde marzo de 2020 causó 131.000 muertes en el país, según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF). En paralelo, las restricciones impuestas a la circulación en 2020 impidieron a miles de familias desarrollar sus actividades, lo cual les afectó económicamente."Estamos aquí en nombre de las mujeres valientes que han sostenido comedores populares, garantizando alimentos para miles de familias", destacó Mendoza."Estamos aquí por cada uno de nuestros seres queridos, amigos, colegas, vecinos que nos dejaron en esta pandemia. Estamos aquí por una patria nueva, donde la salud no sea un privilegio ni sea un negocio, donde cuesta hasta 6.000 soles el balón de oxígeno", lo cual representa aproximadamente 1.600 dólares. La imposibilidad de conseguir esta suma diaria condenó a muerte a miles de peruanos."Estoy aquí por mis hijos. Estamos por las generaciones venideras, porque nuestra responsabilidad histórica es legarles una patria en que puedan tener igualdad de derechos y oportunidades, sin ninguna discriminación. Sin que importe el apellido ni de dónde venimos ni cuánto ganamos", expresó Mendoza."Una presidenta mujer"Entre las organizaciones presentes estaba la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú (Fenttrahop). "En estos tiempos tiene que ser una presidenta mujer. Por eso estamos muy contentas y felices, sobre todo por el compromiso de elaborar una nueva Constitución", dijo a Sputnik la señora Betty, de esta organización."Tenemos que hacer frente a la derecha: a la prensa, al fujimorismo, a López Aliaga, a Hernando De Soto. Son los tres de la extrema derecha a quienes tenemos que hacerle frente", sostuvo.La secretaria general de la Fenttrahop, Leddy Mozombite, afirmó que "ha habido un acuerdo de las mujeres de la CUT (Central Única de Trabajadores) de Perú. Dada la crisis que vive el modelo neoliberal, que aplasta los derechos de los trabajadores y del pueblo, estamos con la compañera Verónika".Las mujeres alzaban carteles que decían: "Chamba [trabajo] para madres solteras", también exigían la instalación de guarderías para que ellas puedan realizar sus tareas."Nos han explotado como trabajadoras del hogar. No queremos trabajo forzoso. Exigimos que se reconozcan las ocho horas de trabajo", dijo a este medio la señora María, de la federación."En esta pandemia nos han botado a las trabajadoras del hogar. Hemos hecho llegar nuestra propuesta a Verónika. Sabemos que lo va a cumplir, porque somos mujeres y ella tiene buenas políticas para las mujeres. ¡Abajo el machismo y arriba las mujeres!", expresó.Apoyo obreroGary Rodríguez es trabajador pesquero y secretario de Defensa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos. Contó a Sputnik que apoyan a JP porque, en años pasados, sus candidatos a congresistas les acompañaron para realizar reclamos salariales ante las empresas."Confiamos, tenemos fe, como creyentes y católicos que somos, que Verónika va a ir a segunda vuelta sí o sí", aseguró. Respecto a los resultados de las encuestas, consideró que "lamentablemente el poder económico las maneja a favor o en contra de algunos candidatos, con cierto grado de realidad y cierto grado de falsedad".La campaña presidencial finalizará este jueves 8. Luego, las y los candidatos deberán resignarse al silencio electoral. Pero antes, Mendoza se presentará por última vez en la ciudad de Cusco (sur), donde nació.Por su parte, Pedro Castillo —quien también propone elaborar una nueva Constitución— cerrará su campaña en esta ciudad, bajo el título de "La toma de Lima". En los últimos meses, el candidato de Perú Libre recorrió incesantemente el país, sobre todo las áreas rurales, donde su apoyo es arrollador. Su militancia citadina se reunirá en la plaza San Martín, desde donde recorrerán calles y avenidas limeñas para concluir a las 14 horas en un "acto político cultural" en el Campo de Marte.

