López Aliaga, el empresario ultraconservador que podría ser presidente de Perú

"Dudo que López Aliaga, si es que no se pone a trabajar en una cosa más orgánica y estructurada, vaya a trascender. ¿Qué va a pasar si el 11 de abril [fecha de las elecciones] no pasa a segunda vuelta? ¿Va a convertirse en un líder opositor o va volver a sus empresas? Eso se verá más adelante, pero hay que ver, no es seguro porque en Perú no hay fortaleza en los movimientos colectivos", sostiene el experto.