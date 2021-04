https://mundo.sputniknews.com/20210408/la-defensa-de-navalni-presenta-una-denuncia-por-publicacion-de-videos-del-bloguero-en-prision-1110954167.html

La defensa de Navalni presenta una denuncia por publicación de vídeos del bloguero en prisión

La semana pasada, el canal Life publicó un vídeo de CCTV sobre la cárcel en el que, según se afirma, aparece Navalni; mientras la cadena RT publicó un

La semana pasada, el canal Life publicó un vídeo de CCTV sobre la cárcel en el que, según se afirma, aparece Navalni; mientras la cadena RT publicó un reportaje sobre esa prisión que incluía una conversación con el opositor, aunque en este no aparecen las imágenes del propio Navalni.Sobre los vídeos de Navalni en la cárcel "también presentamos denuncias al respecto, porque lo consideramos completamente ilegal", dijo Mijáilova ante la prensa.La jurista recordó que el Código de Ejecución Penal ruso prohíbe entrevistar a personas en prisión sin su consentimiento por escrito.Asimismo, Mijáilova denunció que no había respuestas a "numerosas quejas, peticiones, apelaciones y declaraciones" presentadas por Navalni y su defensa.El 31 de marzo pasado Navalni publicó en su cuenta de Instagram que se había declarado en huelga de hambre porque las autoridades penitenciarias no le permiten ver a un médico invitado.Por su parte, las autoridades penitenciarias de la provincia de Vladímir informaron al día siguiente que, según los resultados del examen médico, el estado de salud del opositor "se evalúa como estable y satisfactorio".Según Mijáilova, el opositor está enfermo, sufre de tos y fiebre y sigue padeciendo de dolores de espalda y pierna.

