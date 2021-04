https://mundo.sputniknews.com/20210408/la-canciller-espanola-llama-a-rebajar-la-tension-en-el-este-de-ucrania-1110934811.html

La canciller española llama a rebajar la tensión en el este de Ucrania

La canciller española llama a rebajar la tensión en el este de Ucrania

2021-04-08

2021-04-08T13:18+0000

2021-04-08T13:22+0000

españa

donbás

ucrania

europa

"Queremos relaciones estables con todos los vecinos y también con Rusia (...) En relación con Ucrania, observamos inusuales movimientos de tropas rusas. No quiero especular sobre ello" valoró inicialmente la titular de la política exterior española.Estas declaraciones van en la línea con las expresadas el día anterior por la responsable de la política exterior española en Lituania, donde dijo que la UE no busca una relación de adversarios con los países vecinos, en particular Rusia y Bielorrusia, pero tampoco tolerará agresiones."España está comprometida con la defensa y la seguridad del flanco este de la UE", dijo en rueda de prensa con su homólogo lituano, Gabrielus Landsbergis.La ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación inició el pasado martes una gira por Lituania, Letonia y Estonia con encuentros previstos de alto nivel para profundizar en las relaciones políticas, económicas y de defensa, y proyectar la imagen de España en los países de la zona.Después de visitar Lituania en la jornada del miércoles 7 de abril y de conmemorar este jueves 8 de abril en Riga (Letonia) el centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, tiene previsto reunirse este viernes 9 de abril en Tallín (Estonia) con su homóloga y con la Primera Ministra, Kaja Kallas.

