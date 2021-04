https://mundo.sputniknews.com/20210408/exjefe-de-comision-europea-llama-a-adquirir-vacuna-rusa-sputnik-v-tras-aprobacion-por-ema-1110924355.html

Exjefe de Comisión Europea llama a adquirir vacuna rusa Sputnik V tras aprobación por EMA

internacional

sputnik v (vacuna)

comisión europea

europa

"Cuando la EMA revise la Sputnik V, deberíamos comprar esa vacuna. El virus no entiende de fronteras. El origen de las vacunas no importa, y si el medicamento es eficaz, entonces debe usarse en cuanto esté disponible", dijo Juncker al canal de televisión austriaco ORF.El expresidente de la Comisión Europea destacó que "el COVID-19 no se anda con juegos", por lo cual no resulta oportuno rechazar la vacuna simplemente porque se produce en Rusia.El 4 de marzo el regulador de medicamentos de la UE inició el proceso de la autorización de la Sputnik V. El organismo expresó la esperanza de que la evaluación de Sputnik V se realice a ritmos acelerados, pero sigue sin precisar la posible fecha de aprobación del fármaco.

