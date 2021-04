España quiere ser Finlandia en educación, ¿conseguirá la ley Celaá lo que otras no han logrado?

https://mundo.sputniknews.com/20210408/espana-quiere-ser-finlandia-en-educacion-conseguira-la-ley-celaa-lo-que-otras-no-han-logrado--1110930401.html

Si hay algo de lo que puede presumir España, dicho con toda la ironía del caso, es de su facilidad para cambiar las leyes de educación, algo que la comunidad

Si hay algo de lo que puede presumir España, dicho con toda la ironía del caso, es de su facilidad para cambiar las leyes de educación, algo que la comunidad educativa compuesta por docentes, psicólogos, pedagogos y educadores de todos los ámbitos, rechaza de plano porque sostiene que el pilar fundamental para que la legislación tenga éxito es, básicamente, que permanezca en el tiempo para que pueda implantarse sin estrés y desarrollarse entre el alumnado tan heterogéneo y complejo.Pero en cuarenta años de democracia, el país ha aprobado ocho leyes educativas, lo que supone que prácticamente se cambia la ley cada vez que entra un nuevo partido político al Gobierno. La politización de la educación en España es, por lo tanto, y según denuncian estos mismos sectores que trabajan cada día en la batalla educativa, evidente.Haciendo un recorrido por las leyes de educación aprobadas en España desde 1970 nos encontramos con la LGE (esta se puso en marcha durante la dictadura franquista pero permaneció hasta los primeros años de la democracia), la LOECE, la LODE, la LOGSE, la LOPEG, la LOE, la LOMCE, y ahora la LOMLOE. Además, hay que tener en cuenta la LOCE, que preparó el Gobierno de Aznar en 2002, pero que no llegó a aplicarse nunca.¿Hay algún otro sector que haya legislado tantas veces en tan poco tiempo y de forma tan variada?Y, ¿es justo ahora el mejor momento para otro cambio, en plena era COVID, cuando el sector pasa por una etapa tan delicada, oscilando entre la enseñanza presencial, semipresencial, híbrida y en línea?La nueva sorpresa sobre un nuevo cambio llegaba a finales de marzo, cuando la ministra de educación, Isabel Celaá, anunciaba una reforma a la recientemente puesta en marcha ley Celaá. Su ley.La ley Celaá o LOMLOE, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, entró en vigor el 19 de enero de 2021, veinte días después de su publicación en el BOE, tras un año de intensos debates y enmiendas en el Congreso de los Diputados sobre sus aspectos más controvertidos. Esta ley se aprobó por los pelos, con 177 votos a favor, solo uno más de lo que necesita una ley orgánica, y sobre la mesa aspectos polémicos muy made in Spain como el uso (o no uso) del castellano como lengua vehicular en comunidades bilingües (alimento para la eterna pugna independentista catalana), la financiación de la escuela concertada que se ha manifestado en contra, así como la eliminación de lo que se conoce como "demanda social" y que favorece el desequilibrio en el tipo de alumnado entre la escuela pública y la concertada. Nueve de cada diez niños con menos renta estudian en la escuela pública lo que favorece la segregación. Con la nueva ley se subraya que "la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo". Se vigilará más a los centros para evitar maniobras para el proceso de admisión y se pondrán en marcha oficinas de garantías de admisión con criterios iguales para todos y donde prime la cercanía del colegio a la vivienda o que se tengan hermanos mayores ya matriculados.Otra de las medidas estrella de la ley Celaá, pero más bien por controvertida (sería una medida estrellada) que por su éxito, es la supresión en la práctica de las escuelas de educación especial.La ministra defiende su ley como un estandarte de progresismo y asegura que "cambia una filosofía elitista por la equidad". Lo cierto es que la LOMLOE podría considerarse una de las leyes de educación aprobadas en España hasta el momento más evolucionadas. Se da más importancia a asuntos como el aumento de plazas públicas en la educación infantil de 0 a 3 años, a que la asignatura de Religión no cuente para la nota media, a la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo o a la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública.La ley Celaá ha llegado pisando fuerte en un país donde la polarización política es cada vez más fuerte y sus reformas dividen aún más a una sociedad española cargada de frustración tras haber pasado el peor año de su historia en las últimas décadas.De esta manera, la LOMLOE recupera buena parte de las premisas de la LOE, nacida en 2006 bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se atreve a ir un paso más allá y entierra los escollos de la anterior, la ley Wert, nacida bajo el amparo del Partido Popular. Continúa, sin embargo, sin un pacto global por la educación que evite los cambios de leyes constantes, y es previsible que esta nueva legislación no supere el cambio de color político de un nuevo ejecutivo.¿Pero cuáles son los cambios de los cambios?Lo inaudito es que ahora, y con pocas semanas de su entrada en vigor, la ministra quiere más y lo más importante: los nuevos cambios plantean una revolución en la manera de entender la educación pública en España, porque afectarían no solamente a una reforma profunda del currículo y los contenidos, sino también al modo de encarar el aprendizaje, los sistemas de evaluación y también el rol de los profesores, su formación y actualización en su propia formación, algo que en ocasiones supone un escollo ante la aplicación de nuevas técnicas, puesto que en el ámbito educativo se aplica a la perfección aquel dicho del refranero español: "cada maestrillo tiene su librillo", y los cambios, en ocasiones, duelen por el enquistamiento de décadas.Ahora, la propuesta quiere dejar atrás la división por asignaturas y sustituirlas por el aprendizaje en ocho competencias: comunicación lingüística, plurilingüe, matemática, ciencia y tecnología, digital, personal, ciudadana, competencia emprendedora y en conciencia y expresiones culturales.Así, a priori, suena rarísimo y un tanto ininteligible. Y la comunidad educativa lo mira con escepticismo y no se lo terminan de creer del todo.No hay más detalles sobre qué significan estos nuevos conceptos tan novedosos para los anquilosados métodos españoles provenientes del Ejecutivo. Se entienden un poco mejor las pretensiones cuando se lee el comunicado de Educación que habla de que la finalidad de estos cambios es "homologar los contenidos educativos a los estándares europeos", centrándose en los "saberes culturales esenciales", y menciona países clave cuando se quiere convencer de que lo que se propone es bueno: Finlandia.La palabra provoca una risa tímida, casi un suspiro como de incredulidad o hartazgo en todos los profesores y profesoras entrevistados por esta agencia para este artículo. Para Patricia Gómez, hablar de Finlandia es una cuestión de "postureo" del Gobierno. Para Manuel Andrades, tutor en el colegio rural de Cabanillas de la Sierra en Madrid, elegido como mejor docente de la Comunidad de Madrid y sexto de España según los Premios Educa Abanca por sus métodos innovadores, no podremos ser como Finlandia hasta que España no invierta el mismo dinero en educación que este país. Más de diez años después de la última crisis económica española, gastamos en educación todavía 1.000 millones de euros menos que en 2008. En aquel año la inversión era de 51.700 millones. Hoy es de 50.800, lo que supone una pérdida del 1,76%, o lo que es lo mismo, el PIB para la enseñanza pasaría de ser un 5% a un 4,25%.Pero el ministerio de Isabel Celaá quiere equiparar España con Finlandia en lo que a nivel educativo y métodos para el aprendizaje se refiere, buscando que los estudiantes no solo memoricen conceptos, sino que también sepan aplicarlos para su vida real, y además da libertad a los centros para que adopten "experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario lectivo".¿Pero sabe realmente lo que propone? ¿Hay una intención real de cambio o las palabras se quedarán en eso, en palabras, como en tantas otras ocasiones?¿Cuáles son los aspectos más polémicos de la Ley Celaá que dividen al profesorado?Hay dos temas dentro de la nueva ley que son los que más están dividiendo a trabajadores del sector y familias: la educación especial y la polémica en torno a los colegios concertados.El Gobierno y las comunidades diseñarán un plan que prevé que en 10 años "los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Se pretende, por lo tanto, eliminar el modelo actual que separa las escuelas ordinarias de las escuelas para educación especial e integrar a estos alumnos en las primeras, lo que supondría, en la práctica, la desaparición de los colegios para niños con necesidades educativas especiales.Boom. Polémica. ¿Esta medida es apropiada? ¿No necesitan los alumnos con discapacidad una atención especializada integral para poder desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, sean las que sean en cada uno de los casos?Los educadores de educación especial se dividen. Patricia Gómez ejerce esta especialidad en su colegio a niños de infantil y se manifiesta totalmente en contra de fusionar los colegios de educación especial en los ordinarios. Además, su colegio es concertado, y cree que la nueva ley discriminará a estos centros porque dejarán de recibir subvenciones públicas y de fundaciones, lo que le preocupa tanto a nivel personal como profesional."En un colegio de educación especial hay cinco alumnos para un profesor. Ese ratio no se podría mantener en un colegio normal", explica.Gómez es del lado que sostiene que, para conseguir la igualdad, entendida en este caso como llegar a integrarnos como seres humanos independientes en el mundo que nos rodea siendo capaces de desarrollar al máximo nuestras capacidades, hay que tratar a cada persona diferente dependiendo de sus aptitudes y condiciones físicas y mentales.Diferente a ella piensa Alicia González, una profesora de un colegio público ordinario en Córdoba. Da clase a niños con autismo que acuden a este tipo de colegio, que aunque es ordinario cuenta con una sala específica para niños con autismo."Creo que debe haber colegios de educación especial aparte solo para aquellos niños que tengan unas necesidades muy específicas. Pero si no, ¿por qué vamos a privar a los niños que puedan hacerlo de integrarse con otros niños? ¿Por qué un niño con silla de ruedas no puede acudir a un colegio normal? ¿Por qué no normalizamos la discapacidad? Y para atender la diversidad ya estamos los profesionales que estamos especializados en este tipo de alumnado", defiende en entrevista telefónica con Sputnik.En España hay 35.000 alumnos con discapacidad que asisten a alguno de los centros preparados específicamente para educación especial. El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha calificado este método de "segregador".Para Alicia, además, funcionaria de la escuela pública, cree que los recursos del estado deberían priorizarse para colegios íntegramente públicos en detrimento de modalidades como la enseñanza concertada. "Me parece bien que cada uno elija el colegio que quiera, pero que todos los profesionales tengamos las mismas oportunidades, porque ellos tienen muchos beneficios que yo no he tenido" y recuerda los años duros que pasó estudiando oposiciones para poder acceder a una plaza.Los educadores, a años luz de las leyes de los gobiernosEntrevistamos para este reportaje a dos educadores que sin hacer mucho ruido, con vocación y esfuerzo, han conseguido logros impresionantes en sus respectivos colegios. Son Manuel Andrades Cordero, mencionado anteriormente, y Lourdes Jiménez García, directora del colegio (el único que hay) público de Sorihuela de Guadalimar. Lourdes ganó el premio a mejor profesora de España en 2019, y es que lo que esta joven ha hecho en apenas un año en este colegio de la provincia de Jaén es una auténtica revolución que demuestra que si se quiere, se puede tener una educación de calidad, en positivo, respetuosa e integradora, donde los niños aprendan conceptos y lo más importante, inteligencia emocional y social para que los adultos que serán en el futuro se integren en una sociedad justa.Caso de Manuel Andrades y su experiencia en el ámbito ruralEl lema de Manuel es "lo afectivo es efectivo", y ese es el título que le ha puesto al libro sobre educación que acaba de publicar. Trabaja como profesor de Educación Física y tutor de niños de diferentes edades en un colegio rural en Cabanillas de la Sierra, en Madrid y su manera de entender la enseñanza pasa por que "en lugar de que se trabajen los contenidos, se trabajen las competencias. Cada niño aprende de una manera diferente y hay que valorar sus competencias a nivel motriz, cognitivo y emocional", explica.Sobre la memoria y los nuevos métodos de aprendizaje que quieren implantarse con la Ley Celaá, Andrades habla de que "se confunde trabajar la memoria de manera aburrida con dar importancia a la memoria. La memoria es súper importante, pero hay que trabajarla bien. Hay que motivarla desde la curiosidad, apostar por metodologías activas, donde se favorezca el juego, la diversión y aprender con recuerdos agradables", sostiene.Expresiones como "educación en positivo" o "educación respetuosa" pueden sonar lejanas todavía a muchos sectores de la población, pero son rutina para profesores como Manuel o Lourdes, que apuestan "por un cambio de mirada", por "una disciplina positiva que no pone el foco en el niño sino en el cambio de mentalidad del adulto, y en ese cambio de mentalidad, que tiene que reciclarse, hablamos de educar sin castigos, sin premios y siempre con un lenguaje que refuerce la confianza del alumno".En su escuela rural, en mitad de la sierra de Madrid, los recreos se hacen entre animales y en las clases de educación física se juega a buscar la liebre, a correr y a "entrenarse" en equipo en mitad de un entorno privilegiado en contacto permanente con la naturaleza. No tienen libros, "apenas dos", y el juego es lo más importante. En su caso, además, trabaja con grupos internivelares con niños de edades diferentes que se explican los unos a los otros los conceptos que se aprenden en la escuela, algo que según Andrades, funciona muy bien a pesar del gran desconocimiento y desinformación que se tiene al respecto en varios ámbitos de la sociedad.Caso de Lourdes JiménezEsta chica llegó para revolucionar el colegio público ordinario de un pueblo de apenas 1.200 habitantes en Jaén. A ella le gusta decir que llegó para "despeinar el sistema", y que su filosofía diferente arrancó cuando se dio cuenta de que sus alumnos se aburrían muchísimo en clase con sus métodos tradicionales. Dice que ahora está construyendo la escuela que ella no tuvo cuando era niña.En el colegio de Lourdes ya no se divide el horario por asignaturas sino por talleres competenciales, para que los niños aprendan a utilizar de manera práctica todos los contenidos. De esta manera, hay taller de oratoria, de radio y televisión donde se trabaja a diario la expresión oral y escrita; hay un taller de Máster Chef, un huerto que los niños cuidan y de donde aprenden a comer sano y equilibrado respetando a la naturaleza; un refugio de animales, un taller de recursos literarios donde trabajan la lengua y las matemáticas a través de juegos de mesa; hay un jardín repleto de flores y un colegio lleno de murales de colores que los niños han ido pintando desde que la profesora llegó al centro..Sobre las reformas que propone la nueva ley Celaá, Jiménez opina que a priori le parece que se acercan más al modelo de escuela inclusiva en el que ella cree, pero lamenta que no se haya tenido en cuenta (ni ahora ni nunca) a la comunidad educativa para llevar a cabo las modificaciones de estas leyes, y asegura que no ve inversión suficiente por parte del Estado para que la nueva norma tenga éxito."Los docentes vamos por delante. Llevamos muchos años haciendo un aprendizaje innovador que debería ser un espejo para las leyes educativas. Muchas veces miramos a países nórdicos, a Finlandia, pensando que todo lo suyo es mejor, y aquí tenemos grandes profesionales que llevan mucho tiempo haciendo cosas innovadoras".Las pequeñas grandes historias de este país las cuentan siempre los ciudadanos anónimos como ellos, pero probablemente nunca serán invitados al Congreso de los Diputados que les legisla, de puertas para adentro, claro.

