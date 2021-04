https://mundo.sputniknews.com/20210408/empresarios-venezolanos-califican-de-alivio-la-exoneracion-tributaria-1110961677.html

Empresarios venezolanos califican de alivio la exoneración tributaria

Empresarios venezolanos califican de alivio la exoneración tributaria

CARACAS (Sputnik) — Pequeños y medianos empresarios consultados por Sputnik calificaron como positiva la reciente decisión del Gobierno de Venezuela de... 08.04.2021, Sputnik Mundo

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó el 6 de abril que las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que generen menos de 400 petros (moneda digital venezolana, equivalente a 56,29 dólares), lo que es igual a 22.516 dólares al año, no pagarán impuestos sobre la renta, siempre que cumplan con la declaración de sus ingresos y con los recaudos exigidos.Para Dayana Fuentes, dueña de una venta de alimentos ubicada en el noreste de Caracas, es importante que las autoridades expliquen si la medida aplicará también para los contribuyentes especiales que están generando menos de 400 petros al año."La información no me quedó muy clara, para mí sí sería un alivio porque yo todas las semanas tengo que declarar, no entendí bien si en mi caso estoy exonerada", agregó.Por su parte, Carlos Aguilán, propietario de una empresa de producción de alimentos, aseguró que, aunque la alimentación ha estado dentro de los sectores prioritarios en la pandemia, las dificultades económicas han afectado el desempeño de su empresa.Además de estas medidas el Gobierno venezolano anunció también que las micro empresas que se creen en 2021 no pagarán tasas de registro mercantil.En las últimas tres semanas, el Gobierno ha vuelto a declarar tres semanas de cuarentena radical ante el incremento de casos de COVID-19.Hasta el momento Venezuela registra 170.189 contagios y 1.705 fallecidos, de acuerdo a los pacientes que han sido detectados con pruebas PCR positivas.

