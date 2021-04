https://mundo.sputniknews.com/20210408/el-cierre-de-la-carcel-guantanamo-es-solo-una-cuestion-de-voluntad-politica-1110948444.html

El cierre de la cárcel Guantánamo "es solo una cuestión de voluntad política"

El cierre de la cárcel Guantánamo "es solo una cuestión de voluntad política"

"En términos de la ley, hay muy pocos obstáculos para cerrar Guantánamo, algunos pero no son significativos. Políticamente y prácticamente, eso es solo una

2021-04-08T17:41+0000

2021-04-08T17:41+0000

2021-04-08T17:35+0000

américa latina

guantánamo

cuba

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107965/07/1079650723_0:0:4484:2523_1920x0_80_0_0_7d41e175d51cdcd7319269d21852af0f.jpg

"En términos de la ley, hay muy pocos obstáculos para cerrar Guantánamo, algunos pero no son significativos. Políticamente y prácticamente, eso es solo una cuestión de voluntad política", explicó Paradis en declaraciones a Sputnik.Aclaró que no hay obstáculos legales que impidan al Gobierno estadounidense trasladar a los encarcelados a terceros países, a diferencia de las normas legislativas, prolongadas cada año, que no le permiten usar fondos nacionales para trasladar a esos prisioneros al territorio de EEUU.Aproximadamente seis de los 40 encarcelados en Guantánamo ya han sido aprobados para su liberación, dijo el abogado y agregó que 12 detenidos se encuentran en "varias etapas" del proceso de comisiones militares.De este modo, el Gobierno estadounidense necesita hallar "lugares seguros" para trasladar a solo 22 personas."Sin embargo, en última instancia, los problemas de Guantánamo nunca han sido impulsados por la practicidad y eso es lamentable, pero creo que esa es la verdad inevitable de la política acerca de la situación", puntualizó Paradis.El centro de detención de Guantánamo fue abierto en 2002 para recluir a sospechosos de terrorismo bajo la presidencia de George W. Bush (2001-2009), tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.Casi la totalidad de los prisioneros nunca fueron acusados formalmente ni enjuiciados, la prisión militar fue blanco de críticas internacionales por el agujero legal en el que opera y por los abusos y maltratos a los detenidos, todos ellos musulmanes.Varias organizaciones internacionales, entre ellas la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la ONU, instaron al presidente de EEUU, Joe Biden, a cerrar de inmediato la prisión.En enero de 2009, el entonces presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama (2009-2017), firmó un decreto para el cierre de la prisión en un año. El plan de Obama fracasó ante la negativa del Congreso a financiar la clausura del centro de detención.Sin embargo, en febrero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que la administración de Biden tiene la intención de cerrar el centro de detención antes del final de su mandato.

https://mundo.sputniknews.com/20210405/eeuu-cierra-una-unidad-secreta-de-guantanamo-y-traslada-a-sus-prisioneros-1110794393.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

guantánamo, cuba, eeuu