Dominio mundial: la protección de Biden contra el ascenso de China

El plan prevé la mejora de más de 32.000 kilómetros de carreteras y unos 10.000 puentes, la renovación del transporte público y la creación de una red de

El plan prevé la mejora de más de 32.000 kilómetros de carreteras y unos 10.000 puentes, la renovación del transporte público y la creación de una red de estaciones de recarga para coches eléctricos, así como la sustitución de las tuberías de plomo y los sistemas de alcantarillado. Además, presta atención al desarrollo de internet de banda ancha, la mejora de las redes eléctricas, la investigación científica, las energías renovables y el agua potable.La enorme renovación es necesaria "para que Estados Unidos pueda liderar el mundo como lo ha hecho históricamente", declaró Biden en un discurso en la Casa Blanca.Señaló que China y el resto del mundo invierten en su futuro mientras que EEUU se está quedando atrás porque ha dejado de hacer hincapié en las infraestructuras financiadas por el Gobierno y en la investigación y el desarrollo.Biden calificó su propuesta de "una inversión única en una generación" como no se ha hecho desde la construcción de la red de autopistas interestatales y la carrera espacial hace décadas."Es la mayor inversión en puestos de trabajo en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y es un plan que pone a trabajar a millones de estadounidenses", prometió.El presidente prevé recaudar fondos para su proyecto vía el aumento de tasa de impuesto corporativo del 21% al 28%. Según sus cálculos, generará más de un billón de dólares en impuestos durante 15 años.Hasta ahora, ningún republicano ha apoyado la propuesta. Sin embargo, el mandatario aseguró que está "totalmente abierto" a negociar todos los aspectos, incluido el alcance de la subida de impuestos, pero aclaró: "Tenemos que pagar por esto".Refiriéndose a la posible estrategia de intentar forzar la aprobación del proyecto de ley solo con el apoyo demócrata, Biden subrayó: "No estaremos abiertos a no hacer nada. La inacción simplemente no es una opción".Según Biden, lo que está en juego alcanza niveles existenciales para el futuro de Estados Unidos, con los competidores observando si Washington tiene la voluntad política de competir.China y otros competidores "cuentan con que la democracia estadounidense es demasiado lenta, demasiado limitada y demasiado dividida para seguir el ritmo", advirtió.

