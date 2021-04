https://mundo.sputniknews.com/20210408/colombia-fiscalia-pide-denegar-estatus-de-victimas-a-testigos-en-el-juicio-al-expresidente-uribe-1110937610.html

Colombia: Fiscalía pide denegar estatus de víctimas a testigos en el juicio al expresidente Uribe

Colombia: Fiscalía pide denegar estatus de víctimas a testigos en el juicio al expresidente Uribe

En caso de que el tribunal falle en contra de Uribe, sería la primera vez que un jefe de Estado se sentaría en el banquillo de los acusados. Pero más que un

En caso de que el tribunal falle en contra de Uribe, sería la primera vez que un jefe de Estado se sentaría en el banquillo de los acusados. Pero más que un proceso jurídico, Colombia asiste a una disputa política de vieja data a la que se han ido sumando diferentes jugadores.El senador del socialista Polo Democrático Iván Cepeda, que lleva años tildando a Uribe de fundador de las tenebrosas Autodefensas Unidas de Colombia, es el principal acusador. También se unieron a la demanda el ex Fiscal General Eduardo Montealegre y quien fuera su vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.Además de los tres, la Corte Suprema de Justicia sigue jugando un papel estelar, al igual que la actual Fiscalía General, cercana al gobierno de Iván Duque. El fiscal encargado del asunto, Gabriel Jaimes, que pretende convencer a la juez de precluir el caso, ha sido recusado por Cepeda por considerar que está alineado con Uribe. En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Corte Suprema, Luis Antonio Hernández, quien declaró que la Fiscalía "hizo equipo" con la defensa del exmandatario.En la orilla contraria, Uribe y su equipo estiman que el alto tribunal es su enemigo declarado y por eso renunció a su escaño como senador para perder el fuero y quedar en manos de la justicia ordinaria.GuatemalaEl presidente Alejandro Giammattei decidió destituir a la viceministra de salud después de que fallara estrepitosamente en la compra de vacunas, ya que que a la fecha únicamente se han podido adquirir 80.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus.UruguayEl presidente Luis Lacalle Pou dijo en conferencia de prensa que el país atraviesa el peor momento de la pandemia de COVID-19.Uruguay es la segunda nación de Sudamérica, por detrás de Brasil, con más muertes por millón de habitantes, según el sitio web de estadísticas Our World In Data. En lo que va de abril, fueron 217 los decesos registrados, una cifra superior a las 181 que el país acumuló en 2020.Estos y otros temas en esta edición de '500 millones'.

