La vacuna rusa llega a más y más países

"El tema de la distribución equitativa de los fármacos contra el COVID-19 es muy delicado, especialmente para los países más pobres. En este sentido, estamos dispuestos a suministrar las vacunas rusas seguras y eficaces de forma transparente", dijo Lavrov en una entrevista con el periódico paquistaní News International.El ministro recordó que Rusia tiene acuerdos de suministro de la vacuna Sputnik V a más de 50 países, algunos de ellos han lanzado la producción local del fármaco.Según el canciller ruso, la crisis del coronavirus ha vuelto a demostrar que la mayoría de los problemas de nuestro tiempo, tarde o temprano, se vuelven comunes.Rusia contempla la posible fabricación en Pakistán de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V como iniciativa prometedora, declaró el ministro de Exteriores de Rusia.Las autoridades del estado alemán de Baviera prepararon un contrato preliminar con una empresa local para importar la vacuna contra el coronavirus rusa Sputnik V una vez que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) la apruebe, informó el primer ministro del estado, Markus Soder.José Antonio López Guerrero, profesor titular de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, al comentar el tema en cuestión dijo que confía "ampliamente" en esta vacuna, porque "el diseño parece clásico y robusto, la eficacia parece robusta y quedamos a la espera de más datos publicados de eficacia, de posibles efectos adversos y de seguridad".En otros temasLa participación en la gran asociación euroasiática está abierta para la Unión Europea, siempre y cuando Bruselas esté interesado en ello, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la entrevista que concedió al periódico paquistaní News International.El presidente ruso, Vladímir Putin, había presentado la idea de crear una gran asociación euroasiática aún en el año 2016.El experto ruso Dmitri Zhuravliov comentó la declaración de Serguéi Lavrov, señalando que Bruselas no está dispuesta a ser parte de la gran asociación euroasiática."Es evidente que Bruselas no está dispuesta, al menos, a nivel de las élites políticas. Se lo impide la prevalencia de la ideología sobre el sentido común. Según los europeos, Rusia no se corresponde con alguna ideología liberal y, por tanto, con ella no hay que cooperar", recalcó el politólogo.En otro orden, las fuerzas regulares de Ucrania atacaron el territorio de la República Popular de Donetsk con vehículos de combate de la infantería, como consecuencia de los que resultaron dañadas las líneas de alta tensión.Anteriormente, en las autoproclamadas repúblicas de Donbás denunciaron que Kiev continuaba el despliegue en la región de material de guerra pesado, instalándolo en los poblados contiguos a la línea de contacto.El experto ruso Vladímir Evséev, habló de las tareas que, a su juicio, se plantea Kiev en Donbás.El experto indicó, además que según las informaciones disponibles las fuerzas ucranianas están sembrando minas en su territorio, en la parte de la línea de contacto. Ello revelaría que las FFAA de Kiev no planean una ofensiva de gran escala en Donbás.Según el experto, también se pueden esperar intentos de provocaciones en las aguas territoriales de Rusia cerca de Crimea. Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de 'El Punto', un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

