https://mundo.sputniknews.com/20210407/uruguay-extiende-suspension-de-clases-presenciales-hasta-el-3-de-mayo-1110919173.html

Uruguay extiende suspensión de clases presenciales hasta el 3 de mayo

Uruguay extiende suspensión de clases presenciales hasta el 3 de mayo

“Las clases continuarán siendo virtuales hasta el lunes 3 de mayo”, dijo el mandatario.

2021-04-07T23:52+0000

2021-04-07T23:52+0000

2021-04-08T00:51+0000

américa latina

pandemia de coronavirus

luis lacalle pou

uruguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108849/21/1088492196_0:292:1921:1372_1920x0_80_0_0_9ec9d8ef0224613dab9322df25b7dbab.jpg

“Las clases continuarán siendo virtuales hasta el lunes 3 de mayo”, dijo el mandatario."Estamos atravesando en estos días los peores momentos de la pandemia", dijo.Lacalle Pou confirmó que las medidas anunciadas hace dos semanas continuarán hasta el 30 de abril.El 23 de marzo, el presidente anunció 15 medidas con el objetivo de reducir la movilidad ante el aumento de casos y muertes por COVID-19 que viene registrando el país sudamericano.Además de la suspensión de la educación presencial en todos los niveles, se dispuso el cierre de oficinas públicas a excepción de los servicios imprescindibles, el cierre de clubes, gimnasios y prácticas deportivas amateur, la suspensión de los espectáculos públicos y los eventos sociales.También se dispuso el cierre de bares y restaurantes a la medianoche y se mantuvo el cierre de fronteras, que viene desde diciembre.El lunes y martes, el país registró un récord de muertes por COVID-19 con 45 fallecimientos cada día.El miércoles, el récord fue de casos, con 3.935.En lo que va de abril fueron 257 los decesos registrados, una cifra superior a las 181 con la que el país acumuló en 2020.Actualmente, Uruguay es el segundo país de Sudamérica, por detrás de Brasil, con más muertes por millón de habitantes, según el sitio web de estadísticas Our world in data.Además, el país registra un significativo aumento de casos positivos de COVID-19 en las últimas semanas.Según Our world in data, Uruguay es la nación con más casos por millón de habitantes en América Latina.El martes, el estatal Sistema Nacional de Emergencia reportó 25.309 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad, 432 de ellas se encuentra en cuidados intensivos.A comienzos de marzo eran 7.354 los casos activos, y 76 las personas en cuidados intensivos.

https://mundo.sputniknews.com/20210402/sindicatos-de-la-ensenanza-en-uruguay-cuestionan-al-gobierno-por-manejo-de-la-pandemia-1110761980.html

https://mundo.sputniknews.com/20210402/gobierno-uruguayo-preve-vacunar-a-todos-los-mayores-de-70-anos-en-abril-1110762691.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

pandemia de coronavirus, luis lacalle pou, uruguay