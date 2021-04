https://mundo.sputniknews.com/20210407/turista-frances-despierta-conciencia-ambiental-en-bolivia-1110913026.html

Turista francés despierta conciencia ambiental en Bolivia

Alexis Dessard dice que no soportó ver algunas atracciones turísticas y ambientales del país convertidas en botaderos de desechos y simplemente se puso manos a

Alexis Dessard dice que no soportó ver algunas atracciones turísticas y ambientales del país convertidas en botaderos de desechos y simplemente se puso manos a la obra, liderando campañas de limpieza sin precedentes por la gran participación social.El francés, que movilizó en marzo a centenares de personas en el pueblo de Uyuni para retirar toneladas de basura, principalmente plásticos, del cementerio de trenes levantado muy cerca del famoso gran salar altiplánico, encabezaba esta semana una titánica labor de limpieza del lago Uru Uru, próximo a la ciudad minera de Oruro, a unos 240 kilómetros al sur de La Paz.Dessard "es ahora uno de los nuestros, nos muestra un camino, alguien tenía que hacerlo", agregó por teléfono desde el Uru Uru, lago de unos 220 kilómetros cuadrados a casi 3.700 metros sobre el nivel del mar, cubierto en gran parte por un "mar de desechos de plástico", según denuncias de las últimas semanas en los medios.De Uyuni al lagoLas denuncias del desastre del Uru Uru, lago alimentado por el río Desaguadero que conecta a los lagos mayores del país, Titicaca y Poopó, coincidieron con la presencia de Dessard más al sur, en Uyuni, donde según su propio relato en las redes convirtió su visita turística en una misión ambiental.En Uyuni, y luego de convencer con no pocas dificultades a grupos sociales y autoridades civiles y militares, el turista encabezó la semana pasada la limpieza del cementerio de trenes de más de diez hectáreas, levantado a campo abierto en pleno altiplano.Varias décadas de explotación turística descontrolada habían convertido al depósito de maquinarias de los siglos XIX y XX en una suerte de botadero, culpa tanto de visitantes desprolijos como de autoridades que nunca instalaron suficientes servicios sanitarios y de recogida de basura, según diarios bolivianos.Dessard logró su objetivo de ver a los viejos trenes libres de desperdicios y no terminaban las celebraciones en Uyuni cuando reveló que había sido contactado por activistas y autoridades de Oruro que querían su apoyo para limpiar el Uru Uru."Amigos bolivianos, misión cumplida. Juntos limpiamos Uyuni, unidos nada es imposible. Ahora nos toca limpiar el lago Uru Uru en el departamento de Oruro. Les invito a todos los bolivianos a que juntos, (como) una gran nación, devolvamos la vida a este lago", convocó la semana pasada Dessard, convertido activista ecológico, en un video en sus redes sociales.ResonanciaLas denuncias ecologistas del desastre del Uru Uru y la insólita campaña de Dessard en Uyuni resonaron en los últimos días en los medios, despertando la atención de políticos, autoridades y voluntarios para el inicio, el miércoles 7, de la limpieza del lago suburbano orureño.Llegado el día, el francés se puso en primera línea e ingresó a un sector del lago lleno de restos de botellas y otros objetos de plástico, además de diversos escombros y hasta restos de animales en medio de un barro nauseabundo, según testigos.Indicó que en la jornada de limpieza participaron unos 500 policías, encabezados por el comandante regional, además de un número indeterminado de militares que llevaron camiones para llevar los desechos a un relleno sanitario.También llegaron una vicepresidenta del Senado, Lindaura Rasguido, y el recién electo nuevo alcalde de Oruro, Adhemar Willcarani, quien dijo que la "descontaminación" del lago sería una de sus tareas prioritarias luego de que asuma el cargo a principios de mayo."Este lago era un gran proveedor de pejerrey y otros pescados al mercado orureño, queremos que eso vuelva", añadió Wilcarani, prometiendo desarrollar una política permanente de protección ambiental.Para el voluntario Guzmán, Dessard "despertó con acción directa más que con palabras una conciencia colectiva" de solidaridad y respeto a la salud y al medio ambiente.

