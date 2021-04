https://mundo.sputniknews.com/20210407/trabajadores-de-la-salud-de-buenos-aires-marchan-por-aumento-salarial-1110915702.html

(Amplía desde el párrafo 5) Buenos Aires, 7 abr (Sputnik).- Trabajadores de la salud de Buenos Aires, nucleados en la Agrupación Bordó-ANCLA, se movilizaron

El reclamo, realizado bajo la consigna "somos esenciales, no descartables", fue acompañado por referentes de distintos gremios de la salud, estatales y docentes."Nuestros reclamos son básicos: la sociedad reconoce el trabajo de quienes estamos en la primera línea frente a la pandemia, pero no lo reconocen los gobiernos y empresarios de la salud. Reclamamos un salario básico inicial igual a la canasta familiar, con una cláusula de ajuste mensual, y el reconocimiento del desgaste laboral. Los esenciales no damos más", agregó.Los trabajadores de la salud también exigen que se les garantice condiciones dignas de trabajo, elementos de bioseguridad necesarios como mascarillas, trajes, anteojos, guantes y todo lo que se necesita para evitar contagios por el nuevo coronavirus y que, según denuncian, todavía son escasos en toda el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)."Tenemos que seguir esta pelea, es completamente ilógico que en medio de la segunda ola y cuando nuevamente se ve lo importante de nuestro rol social, sigamos con salarios por debajo de la línea de pobreza", afirmó Latorre.La canasta básica total, que mide la línea de pobreza en Argentina, está situada en 18.769 pesos (poco más de 200 dólares)."Además de tener salarios muy por debajo de lo que nos merecemos hay un desgaste muy grande de enfermeros y administrativos porque trabajan al doble de intensidad pero nos e le reconoce ni en vacaciones, ni en descanso ni nada", añadió.En Argentina se han contagiado 2.428.029 personas con el nuevo coronavirus, desde que comenzó la enfermedad COVID-19 en el país en marzo de 2020, y fallecieron 56.634, según las últimas cifras del Ministerio de Salud de la Nación.

