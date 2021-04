https://mundo.sputniknews.com/20210407/sector-lacteo-venezolano-afirma-que-es-vital-el-abastecimiento-de-diesel-para-la-produccion-1110903972.html

Sector lácteo venezolano afirma que es vital el abastecimiento de diésel para la producción

"El diésel es ahorita el punto de quiebre (…) con el tema de la crisis del sector eléctrico, muchas de las plantas industriales, ya también de los productores,

Desde finales de 2020, Venezuela afronta una fuerte escasez de combustibles y el Gobierno ha asegurado que se debe a las sanciones de Estados Unidos contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).Las medidas de la Casa Blanca han provocado no solo que PDVSA no pueda establecer relaciones de financiamiento con ninguna compañía que interactúe con el sistema financiero de Estados Unidos, sino también prohíbe que empresas de capital privado le vendan aditivos para elaborar gasolina y diésel.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado que esta situación ha traído terribles consecuencias para la economía y la situación humanitaria de su país, principalmente en el contexto de la pandemia, porque ha limitado el traslado de pacientes y la distribución de alimentos.En los últimos cuatro meses, en torno a las estaciones de servicio que distribuyen diésel en la capital es habitual observar filas de camiones de carga pesada de hasta siete kilómetros.En el caso de los lácteos, Figueroa explicó que se complica el procedimiento para trasladar la leche de las fincas y su posterior distribución.La cámara de la industria láctea ha propuesto a las autoridades venezolanas que se les otorgue un permiso para importar cerca de 150.000.000 de litros de diésel con capital privado, para afrontar la situación los próximos cuatro meses, pero hasta el momento no han recibido respuesta, dijo Figueroa.Por su parte, el Gobierno venezolanos ha exigido a Estados Unidos que levante las sanciones en su contra y ha denunciado que al provocar escasez de combustible se está cometiendo un crimen contra la población.

