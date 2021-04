https://mundo.sputniknews.com/20210407/secretario-de-comercio-eeuu-respondera-agresivamente-a-modos-desleales-de-china-1110903691.html

Secretario de Comercio: EEUU responderá agresivamente a modos desleales de China

"Los aranceles 232 sobre el acero y el aluminio de hecho han ayudado a salvar empleos estadounidenses en las industrias del acero y el aluminio", dijo Raimondo

2021-04-07T17:57+0000

2021-04-07T17:57+0000

2021-04-07T18:08+0000

Raimondo enfatizó que utilizará todas las herramientas disponibles a su alcance para proteger agresivamente los empleos estadounidenses de las prácticas comerciales desleales de China.JJOO de invierno en ChinaLa postura del Gobierno de EEUU sobre los Juegos Olímpicos de invierno que se realizarán en China en 2022 no ha cambiado, pero Washington no está discutiendo con sus países aliados un boicot conjunto, dijo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.TikTokEEUU se encuentra actualmente en medio de la revisión general de su política hacia China, pero con respecto a la política tecnológica de Beijing, Washington tiene que jugar a la ofensiva y la defensiva respecto a en TikTok, dijo la secretaria de Comercio de EEUU, Gina Raimondo, en una rueda de prensa.Cuando se le preguntó sobre el estado de la revisión de la política tecnológica de China y específicamente sobre TikTok, Raimondo dijo: "Necesitamos jugar a la ofensiva y a la defensiva. El paquete de empleos es ofensivo: invertir en Estados Unidos, competitividad, para que podamos jugar a la ofensiva (...) Muchas de las herramientas que tiene el Departamento de Comercio son la defensa: la lista de entidades, los aranceles, etc., así que estamos, ya saben, dirigidos por Jake Sullivan y nuestro equipo de revisión interinstitucional, estamos en un proceso de hacerlo ahora ... Estamos en medio de la política general de China", dijo Raimondo.

