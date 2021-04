https://mundo.sputniknews.com/20210407/regulador-sanitario-de-mexico-autoriza-vacuna-de-india-antes-de-negociar-adquisicion-1110875165.html

Regulador sanitario de México autoriza vacuna de India antes de negociar adquisición



"Muy oportuna decisión de Cofepris de autorizar el uso de emergencia de la vacuna Covaxine, fabricada en la India; se amplían las opciones para la vacunación

"Muy oportuna decisión de Cofepris de autorizar el uso de emergencia de la vacuna Covaxine, fabricada en la India; se amplían las opciones para la vacunación contra COVID-19 en México", dice el mensaje publicado por el jefe de la diplomacia mexicana en su cuenta de Twitter.Sin embargo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la cartera federal de Salud aún no tiene planes para adquirir ese producto biológico asiático."Puede contribuir a ampliar el repertorio de vacunas posibles para México, en este momento no hay ningún plan específico de adquirir esta vacuna", dijo a periodistas el principal portavoz para la pandemia.El Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris recomendó a la Comisión de Autorización Sanitaria la aprobación el uso de emergencia de ese producto biológico, que según la farmacéutica productora, Bharat Biotech, tiene 81% de eficacia."Esta autorización no tiene un alcance para que se comercialice la vacuna en México, es exclusivamente para su uso gubernamental", aclaró López-Gatell.El funcionario señaló que esta vacuna tiene características de seguridad y eficacia muy similares a las cinco que actualmente son aplicadas en México: la estadounidense Pfizer, la británica AstraZeneca, la rusa Sputnik V, y las chinas CanSino y Sinovac.El anuncio fue hecho el mismo día que el canciller Ebrard anunció una gira por Rusia, China, India y Estados Unidos para gestionar la llegada puntual de las vacunas contratadas.El país ha recibido más de 12 millones de dosis de esos medicamentos y ha vacunado más de 9 millones de personas, que son el 6% de la población.En las últimas 24 horas, México sumó 4.675 casos nuevos y 603 muertes por COVID-19, que elevan el total de fallecidos a 205.002 durante toda la contingencia sanitaria.

