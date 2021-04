https://mundo.sputniknews.com/20210407/pasaportes-o-celulares-las-apps-para-viajar-en-la-era-covid-19-por-america-latina-1110914540.html

¿Pasaportes o celulares? Las apps para viajar en la era COVID-19 por América Latina

La conveniencia de que los viajeros cuenten con "pasaportes sanitarios" para poder viajar sin tener que hacer cuarentena en plena pandemia de COVID-19 es una

La conveniencia de que los viajeros cuenten con "pasaportes sanitarios" para poder viajar sin tener que hacer cuarentena en plena pandemia de COVID-19 es una idea compartida por cada vez más gobiernos en el mundo. Por eso, cancillerías, organizaciones internacionales y empresas tecnológicas no dejan de imaginar maneras de implementar estos novedosos certificados.En efecto, si bien no existe un concepto único de pasaporte sanitario en todos los países, la mayoría de las iniciativas que se evalúan lo conciben como un certificado que permita a las autoridades migratorias de un país saber qué grado de inmunización tiene un viajero. Si el viajero certifica que fue vacunado, entonces podrá ingresar con menos exigencias, como test PCR negativos o cuarentenas obligatorias.Una de las primeras iniciativas en este sentido es la propuesta surgida en el seno de la Comisión Europea, donde avanza la propuesta para establecer un "certificado verde digital" con el que la Unión Europea pretende controlar que quienes ingresen a territorio europeo se hayan vacunado contra el COVID-19, estén curados de la enfermedad o tengan un test negativo.Las iniciativas similares comenzaron a proliferar en el mundo, en la mayoría de los casos siguiendo la idea de que una aplicación para teléfonos móviles sea la plataforma para certificar la información del viajero. En ese contexto, la Asociación Internacional de Tráfico Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) prepara su propia aplicación, con la intención de ponerla a disposición de viajeros y gobiernos alrededor del planeta."La información provista por la IATA Travel Pass puede ser usada por gobiernos que requieran pruebas de testeos o vacunación como condición para viajes internacionales durante la pandemia de COVID-19. Un aspecto crítico es el hecho de que la información proporcionada está verificada. Es una manera segura de administrar requerimientos sanitarios, mucho más eficiente que procesar papeles", asegura la organización internacional.IATA, que pretendía presentar la aplicación en marzo pero finalmente pospuso el lanzamiento para finales de abril, asegura que la aplicación permitirá a los viajeros llevar consigo un "pasaporte digital" para presentar ante las autoridades de los países que visiten.En paralelo a los esfuerzos europeos o de IATA, algunos países latinoamericanos ya dan los primeros pasos en iniciativas similares.Coronavirus Uy, la app uruguaya que buscar marcar el caminoUruguay fue uno de los primeros países sudamericanos en evaluar la creación de un "pasaporte sanitario" con el que, desde abril de 2021, solo pudieran salir del país con fines turísticos personas ya vacunadas o que hubieran cursado la enfermedad. Si bien la explosión de casos de COVID-19 en el país impidió la apertura de fronteras planificada, el país ya había puesto a expertos informáticos a trabajar para adaptar a la aplicación Coronavirus Uy a ese objetivo.En junio de 2020, Uruguay había sido pionero en la región en lanzar la aplicación para teléfonos móviles Coronavirus Uy, que además de reportar síntomas vinculados con el virus incluyó un sistema de georreferenciación que permite que el usuario reciba una notificación en su teléfono si estuvo cerca de alguien que haya notificado estar infectado.Casi un año después, y con Uruguay en pleno proceso de vacunación, la aplicación está lista para transformarse en un documento digital que permitirá a todos los uruguayos certificar su grado de inmunización.Nicolás Jodal, director de la empresa informática Genexus y colaborador del Gobierno uruguayo en el desarrollo de la aplicación, explicó a Sputnik que la aplicación añadió una pestaña denominada "Mi estado", en la que puede consultar qué vacunas recibió, si cursó la enfermedad, cuándo recibió el alta y los resultados de los test que se haya realizado.La conexión de la aplicación con los registros del Ministerio de Salud Pública uruguayo permite que esa información aparezca automáticamente en el perfil del usuario y habilita a que pueda ser considerado como un certificado oficial expedido por el Estado uruguayo.En ese sentido, Jodal aclaró que uno de los desafíos a la hora de pensar en un pasaporte digital sanitario es lo que se denomina "fuente de verdad", una característica que debe asegurar cualquier certificado público.Jodal explicó que Uruguay ya definió que la aplicación Coronavirus Uy será la "fuente de verdad" que garantice que los datos que aparecen en la aplicación son los verdaderos, certificados por el Estado uruguayo.Por supuesto, para que la herramienta comience a funcionar efectivamente como pasaporte debe ser aprobada por los demás países, un resorte que le corresponde a la diplomacia y que de acuerdo al experto aún no está cerca de concretarse.Argentina, Brasil, Colombia: otras alternativasSi bien Uruguay parece haber avanzado un poco más que el resto, otros países latinoamericanos también piensan certificar el estado sanitario de sus ciudadanos a través de aplicaciones para celulares.De forma similar al caso uruguayo, Argentina cuenta con una aplicación llamada Mi Argentina, una plataforma que desde antes de la pandemia recoge el perfil digital del usuario, con diferentes certificados, trámites y notificaciones.Desde el comienzo de la vacunación antiCOVID, la app también incluye un certificado digital de la vacuna recibida por el usuario y datos como la fecha, el número de lote y el vacunatorio al que asistió. Por el momento la app no incluye los resultados de los test pero la intención de las autoridades argentinas es que lo haga en el futuro.En Brasil, el ministro de Turismo Gilson Machado Neto informó a finales de marzo, en una reunión con empresarios brasileños del sector turístico, su intención de utilizar la aplicación móvil Conecte SUS como un pasaporte digital sanitario para los viajeros de Brasil. De forma similar a las aplicaciones de Uruguay y Argentina, la app brasileña exhibe en el perfil del usuario la vacuna antiCOVID recibida, junto a la fecha y el número de lote.La aplicación brasileña, que debe su nombre a la sigla del Sistema Único de Salud (SUS) de ese país, también presenta datos sobre las consultas médicas del paciente, sus medicamentos y exámenes y el resultado de los test de COVID-19 que se haya practicado.El caso de Colombia es un poco más complejo. En abril de 2020, el Gobierno colombiano presentó la aplicación digital CoronApp, una plataforma para teléfonos celulares que, en su primera etapa, servía para que los colombianos pudieran reportar de forma inmediata si tenían síntomas de la enfermedad o contacto con otro caso positivo.Sin embargo, ya desde ese momento el Gobierno colombiano había adelantado su intención de que, al incorporar datos sanitarios sobre el usuario, la aplicación pudiera servir como su "pasaporte sanitario". En realidad, ese planteo estaba referido al tránsito interno en Colombia, ya que ciudades como Cali requieren este tipo de "pasaportes" para que trabajadores esenciales o de sectores autorizados puedan movilizarse en momentos de movilidad restringida.El problema es que Colombia no adaptó la aplicación para certificar su proceso de vacunación sino que lanzó una nueva app, Mi Vacuna, a través de la que los colombianos se inscriben para recibir la inoculación y chequean las fechas asignadas. Por el momento, la aplicación no está pensada para funcionar como un certificado de vacunación al estilo de otros países.La falta de definición en este sentido motivó a empresas privadas de Colombia a intentar llenar ese vacío. Así es que en los primeros meses de 2021 varios medios colombianos consignaron que la empresa de identificación digital colombiana Veriddica propuso utilizar su aplicación VeCard como pasaporte sanitario digital de Colombia.

