Partido opositor de Canadá promoverá oposición a injerencia y sanciones a Venezuela

Partido opositor de Canadá promoverá oposición a injerencia y sanciones a Venezuela

"El principio de no intervención y levantamiento de sanciones son posiciones que han sido expresadas por nuestros críticos de asuntos exteriores en muchas

El parlamentario afirmó que la posición del NDP no le sentará bien a los otros dos principales partidos políticos de Canadá, el gobernante Partido Liberal y el oficial opositor Partido Conservador, señaló el apoyo de los conservadores a la posición de Estados Unidos sobre Venezuela y criticó duramente al gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau, "cuyo historial de política exterior ha estado lejos de ser progresista".El parlamentario sostuvo que las sanciones están destinadas a hacer que los países cumplan con las reglas internacionales, en contraposición a las ambiciones de política exterior de los pesos pesados ​​internacionales, como Estados Unidos.Davies también dijo que Ottawa y otras naciones occidentales apuntan a gobiernos de izquierda con embargos, mientras ignoran las transgresiones de regímenes de derecha y estados autoritarios, como Arabia Saudita.Costo humanoDurante el evento, la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, abordó el impacto debilitante de las sanciones, en particular el costo humano de los embargos contra Venezuela, incluida la escasez de agua, alimentos y energía.Según Douhan, el 40% de los venezolanos operan en lo que se conoce como la "zona gris" de la economía, no pagan impuestos y a menudo participan en actividades delictivas.La relatora especial de la ONU citó casos de mujeres venezolanas que recurrieron al trabajo en el comercio sexual para obtener alimentos.Douhan explicó que el sistema centralizado de Gobierno de Venezuela dificulta que las empresas internacionales se mantengan alejadas de las sanciones, lo que les niega a los venezolanos el acceso a una variedad de servicios y bienes que tradicionalmente se adquieren en el extranjero."Las sanciones selectivas violan los derechos humanos porque los derechos humanos son universales y no están condicionados a juicios ideológicos o morales; si hay un delito criminal, debe perseguirse como tal", dijo Douhan.Venezuela se encuentra en medio de una crisis política que comenzó el año pasado después de que Juan Guaidó, entonces jefe de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, se autoproclamara presidente interino en un intento por expulsar del poder al reelegido Nicolás Maduro.Las relaciones venezolano-canadienses se hundieron a nuevos mínimos después de que Ottawa, en coordinación con Estados Unidos y otros aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), reconocieron a Guaidó como presidente interino de Venezuela.Rusia, China y muchas otras naciones reconocen a Maduro como el único líder legítimo del país.

