Oxigenocdmx, una iniciativa ciudadana ante el COVID respaldada por el Gobierno de México

Oxigenocdmx, una iniciativa ciudadana ante el COVID respaldada por el Gobierno de México

Naoli Victoria García Gálvez es estudiante avanzada y se desempeña como médica interna de pregrado. A partir del contacto con la profesión que le fue heredada

Naoli Victoria García Gálvez es estudiante avanzada y se desempeña como médica interna de pregrado. A partir del contacto con la profesión que le fue heredada de su padre y su madre, se sensibilizó particularmente con la necesidad de oxígeno de miles de personas, que caracterizó los momentos más duros de la pandemia de coronavirus en la capital mexicana. Convocando amigos por medio de redes sociales y a partir de la organización del trabajo voluntario, fundó OxígenoCDMX.cc, una plataforma web que presenta información actualizada diariamente sobre los puntos de venta de oxígeno en la capital mexicana. La futura Doctora señaló la pertinencia de la web para colaborar en evitar aglomeraciones en los sitios de acceso al oxígeno, ya que quien busca este paliativo para la disminución pulmonar (que es el principal efecto del Covid-19) "es porque tiene contacto con una persona que sí tiene la enfermedad entonces, tiene alta probabilidad de tenerla o desarrollarla y contagiar a otras personas, algo que es mejor evitar", apuntó.Desde su lanzamiento el 9 de enero de 2021, la web ha recibido 120.000 visitas, de las cuales 90.000 fueron durante el primer mes de funcionamiento, cuando la capital mexicana sufrió el segundo pico de la pandemia. Según explicó su fundadora, las visitas a la web tienen relación directa con la ocupación hospitalaria, cuando esta sube, las búsquedas de oxígeno en la plataforma también. Una herramienta para la pandemiaTras conformar la web y ponerla a andar, surgió una primera alianza que estabilizó el trabajo, con los programadores Uri Goldberg y el Light and Sound Disruptive Lab.Tras el lanzamiento de la página y su perfeccionamiento, García entabló un acuerdo con el Gobierno capitalino para que, en tanto dure la contingencia sanitaria, la autoridad enlace estudiantes que realizan su servicio social para dedicarlos a que realicen las llamadas a los centro de distribución de oxígeno, a la par de lo que los operadores de Locatel, el servicio público de atención de emergencias, hacen a su vez.Tanto los becarios como los operadores del servicio público, realizan llaman al menos tres veces al día a cada sitio de venta o recarga de oxígeno en la capital mexicana, en donde "no todos contestan, pero se logra al menos un contacto diario con cada punto de venta", apuntó la fuente.Explicó que el trabajo junto a Locatel se hace en dos vías: por un lado, ellos colaboran llamando a los puntos de venta y, por otro, utilizan la web https://oxigenocdmx.cc/ para brindar información a quien la solicita telefónicamente, organizando la demanda para evitar que la gente se aglomere en algún punto.Apoyo mutuoGarcía Gálvez relató que cuando inició el proyecto estaba trabajando como voluntaria en el seguimiento de manera telefónica de casos de COVID en el estado de Chiapas, al sur de México, donde entendió la importancia del acceso abierta y fácil a información en momento de crisis: "quien no tiene facilidad de buscar en internet y distinguir fuentes confiables de no confiables, si le pasan un link que con un click, le brinda las opciones, facilita el proceso", apuntó.En este momento, los requerimientos y consultas a la página están casi al mínimo, a la par de un evidente descenso de la incidencia de coronavirus en todo el país y también en la capital. Ahora el equipo que lo creó trabaja para incluir a otros dos nuevos estados en el proyecto, el estado de México y Nuevo León, sumando a la Sociedad de alumnos del Anáhuac y otras sedes del Tec de Monterrey.Explicó que la página tiene como principio no vender lugares prioritarios en la página a ningún proveedor de oxígeno (del estilo publicitario) ni permitir que sea utilizada para fines electorales o políticos, ya que su propósito es que "la información llegue a quien tiene que llegar", apuntó.

