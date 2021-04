https://mundo.sputniknews.com/20210407/luces-camara-accion-rodaje-en-el-espacio-1110899548.html

Luces, cámara, acción: rodaje en el espacio

Luces, cámara, acción: rodaje en el espacio

MOSCÚ (Sputnik) — Por estos días, el cosmódromo de Baikonur inicia los preparativos para la primera filmación de un largometraje en el espacio. La próxima... 07.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-07T16:51+0000

2021-04-07T16:51+0000

2021-04-07T16:36+0000

película

cine

roscosmos

rusia

60 años de conquista espacial

arte y cultura

tecnología

conquista espacial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/07/1110900717_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_91d022574f1341990a6eb7cadf13c3ed.jpg

La empresa Glavcosmos, operador de Roscosmos para la comercialización de servicios espaciales, incluidos vuelos turísticos, recibió la encomienda de ayudar en la producción de este filme, un drama con el nombre provisional de El reto.Dmitry Loskutov, director general de Glavcosmos, comentó a Sputnik detalles sobre este proyecto conjunto de Roscosmos, el Canal 1 y el estudio Yellow, Black and White.Hoy "ha llegado el momento de implementar esta idea, teniendo en cuenta la disponibilidad de equipos compactos que se pueden utilizar para rodar un largometraje", asegura Loskutov.Los pasosTras un proceso de selección que comenzó con un concurso creativo, el Canal 1 seleccionó 20 candidatas para encarnar el papel protagónico del filme. "La lista incluye tanto actrices profesionales como chicas que no están relacionadas con la actuación, por ejemplo, una graduada de una escuela de vuelo, una especialista".Ahora echa a andar la segunda etapa: la selección médica en el Centro de Formación de Cosmonautas."Las participantes se someterán a un entrenamiento especial acelerado para vuelos espaciales, que incluye pruebas en cámara de aislamiento, centrífuga, soporte de vibración, vuelos de familiarización y entrenamiento en un avión en gravedad cero y entrenamiento en paracaídas. El proceso de selección de los participantes del vuelo espacial y su preparación para el vuelo a la EEI se mostrará en una serie de programas de televisión.Aunque el cine mundial ha aprendido a imitar la gravedad cero en la Tierra, rodar la película en el espacio tendrá sin dudas un encanto adicionalAsí, permitirá que la gente vea "que el espacio en realidad no está tan lejos y que hay decenas de miles de personas en Rusia para quienes la actividad espacial es su trabajo diario".Este proyecto único ayudará a comprender que los vuelos espaciales son cada vez más accesibles y que "hay personas tanto en Rusia como en el mundo que hacen su máximo esfuerzo, aplican todos sus conocimientos y habilidades para lograr que los vuelos espaciales humanos sean posibles, no solo para astronautas o turistas, sino también para un número cada vez mayor de gente corriente, sea cual sea su motivación.Está previsto que el cosmonauta Antón Shkaplerov y los dos integrantes del equipo de rodaje lleguen a la plataforma orbital el 5 de octubre de 2021 a bordo de la nave espacial Soyuz MS-19.Tras 12 días de filmación, el equipo cinematográfico volverá a la Tierra con el cosmonauta Oleg Novitski.Pero más allá de esta incursión en el cine, Glavcosmos está dispuesta a ofrecer la posibilidad de viajar al espacio exterior, dar la vuelta a la Tierra por la ruta de Gagarin, así como pasar todas las etapas preparatorias. Los próximos turistas espaciales viajarán en la nave espacial Soyuz en 2022, y en 2023 se prevé que incluso sea posible ofrecer una caminata espacial.Mientras tanto, esta arrancada para la producción de El reto coincide con el 60 aniversario del vuelo de Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, el día en que se abrió para la humanidad el camino al espacio.

https://mundo.sputniknews.com/20210129/cosmonauta-retos-de-filmar-documental-de-realidad-virtual-en-el-espacio-son-unicos-1094264677.html

https://mundo.sputniknews.com/20200505/elon-musk-y-tom-cruise-filmaran-la-primera-pelicula-en-el-espacio-1091324097.html

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

película, cine, roscosmos, rusia, 60 años de conquista espacial, arte y cultura, conquista espacial