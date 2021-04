https://mundo.sputniknews.com/20210407/la-nueva-carta-de-triunfo-de-rusia-podria-cambiar-las-relaciones-con-europa-1110907163.html

La nueva carta de triunfo de Rusia podría cambiar las relaciones con Europa

Según el medio, los problemas de vacunación en los países europeos, por un lado, y el éxito del Sputnik V ruso, por otro, pueden animar a los líderes de la UE

2021-04-07T18:46+0000

Según el medio, los problemas de vacunación en los países europeos, por un lado, y el éxito del Sputnik V ruso, por otro, pueden animar a los líderes de la UE a cambiar parcialmente su política hacia Moscú.El periódico recordó que los líderes de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Angela Merkel, han hablado con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre las perspectivas de conseguir la aprobación del Sputnik V en la UE, las posibilidades de entrega e incluso la posible coproducción. Italia también muestra su interés en las vacunas rusas. Además, el canciller austriaco Sebastian Kurz es uno de los otros líderes de la UE que han pedido ayuda a Putin.La vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V se encuentra desde el 4 de marzo en un proceso de revisión gradual en la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que aprueba las vacunas para su uso en el mercado europeo. Anteriormente, la EMA expresó su esperanza de que la evaluación de Sputnik V tuviera lugar en un plazo acelerado, pero todavía no se ha anunciado ninguna fecha para la aprobación de la vacuna. Según los informes de los medios de comunicación, la aprobación de la vacuna rusa debería esperarse en mayo si no hay complicaciones.La vacuna rusa Sputnik V, desarrollada por el Centro Gamaleya, ha sido registrada en unos 60 países con una población combinada de más de 1.500 millones de personas. Ocupa el segundo lugar en el mundo por el número de aprobaciones recibidas por los reguladores gubernamentales. La tasa de eficacia del 91,6% de la vacuna ha sido confirmada por la publicación en The Lancet, una importante revista médica.En marzo de 2021, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Moscú no tenía relaciones con la Unión Europea como organización y que éstas habían sido destruidas por Bruselas. Según el ministro, Europa cortó estas relaciones, destruyendo todos los mecanismos que se habían creado a lo largo de muchos años, y a Rusia solo le quedaron como socios los países europeos individuales, guiados por sus intereses nacionales.

