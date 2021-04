https://mundo.sputniknews.com/20210407/isabel-ii-pierde-a-otro-miembro-de-la-realeza-en-activo-en-una-misteriosa-desaparicion--1110902359.html

Isabel II pierde a otro miembro de la realeza en activo en una misteriosa desaparición

Significa que la familia real en activo se ha reducido de 15 a 11 miembros desde noviembre del 2019, cuando el príncipe Andrés se apartó 'temporalmente' de sus

Significa que la familia real en activo se ha reducido de 15 a 11 miembros desde noviembre del 2019, cuando el príncipe Andrés se apartó 'temporalmente' de sus funciones oficiales en medio del escándalo de pedofilía vinculado con el nombre de Jeffrey Epstein. Más tarde, los duques de Sussex abandonaron sus responsabilidades en marzo del 2020. Alexandra tiene 84 años y es hija del cuarto hijo del rey Jorge V, el príncipe Jorge, duque de Kent, y de la princesa Marina de Grecia y Dinamarca. Era la sexta en la línea de sucesión al trono cuando nació en 1936.Recientemente, ha sufrido ataques de mala salud y lesiones, incluida una fractura de brazo, que la han mantenido alejada del trabajo durante algunos periodos. Sin embargo, no hubo explicación oficial de por qué no ha cumplido un solo compromiso en un período tan largo.Su última aparición pública que figura en la Circular de la Corte tuvo lugar el 30 de julio de 2020, cuando conmemoró el 150 aniversario de la Cruz Roja Británica llamando por teléfono a uno de sus voluntarios más veteranos.La princesa vive en Thatched House Lodge, una propiedad de la Corona en Richmond Park, en el suroeste de Londres. Sigue siendo patrona o presidenta de más de 100 organizaciones, según el sitio web del Palacio de Buckingham, que varían desde el patrocinio de las artes hasta la atención sanitaria.Alexandra grabó varios mensajes de vídeo para algunas organizaciones benéficas durante la cuarentena, pero los mensajes grabados, a diferencia de los vídeos y las llamadas telefónicas en directo, no se cuentan como compromisos oficiales.En los últimos años ha reducido gradualmente su carga de trabajo. El año pasado solo asumió 12 encuentros. En el 2019 hizo 58; en el 2018, 74 y en el 2017, 70, según la experta real Patricia Treble, que analizó la Circular de la Corte para The Daily Express.

