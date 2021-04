https://mundo.sputniknews.com/20210407/el-presidenciable-peruano-ollanta-humala-pretende-centrarse-en-relaciones-con-rusia-y-china-1110899006.html

El presidenciable peruano Ollanta Humala pretende centrarse en relaciones con Rusia y China

"Durante mi Gobierno (2011-2016) logramos elevar la relación diplomática con Rusia a un nivel estratégico, y con China llegamos al nivel de asociación

"Durante mi Gobierno (2011-2016) logramos elevar la relación diplomática con Rusia a un nivel estratégico, y con China llegamos al nivel de asociación estratégica integral de tal manera que eso son dos columnas importantes en la cuales la cancillería peruana debería prestar atención. (…) En nuestro próximo Gobierno retomaríamos la atención que le hemos puesto a las relaciones de Rusia y China", dijo a Sputnik. El candidato recordó que durante su Gobierno fue el primer presidente que realizó una visita oficial a Rusia en un momento "difícil" para Moscú en sus relaciones con Ucrania.Consideró que si ganara el Gobierno, tendría muchos temas para trabajar con Rusia, sobre todo en las adquisiciones tecnológicas y capacitaciones a oficiales de las Fuerzas Armadas."Rusia aún no está dentro de los diez primeros inversionistas de Perú. Hay muchas áreas en las cuales podemos trabajar y cooperar mutuamente para enriquecer el comercio, no solo en ámbitos económicos sino de ciencia y tecnología, que es lo que nos interesa a nosotros", agregó.Además, agregó que América Latina debe tomar decisiones de forma soberana y no responder a la influencia de EEUU.El expresidente (2011-2016) consideró que la relación entre Lima y Washington tradicionalmente se ha basado en la inversión."En el pasado, la política norteamericana tenía inherencias en la política peruana. Eso no pasó en nuestro Gobierno. Hoy día las inversiones chinas son superiores de las norteamericanas. Solo hay tres países latinoamericanos que tienen esta relación con China, que son Brasil, México y Perú", agregó.Humala subrayó que, si gana las elecciones, su administración se centrará en las relaciones con Rusia y China.Camino a las elecciones del 11 de abril en Perú, Humala tiene el 1,5% de la intención de voto, según una encuesta publicada el 5 de abril por el Centro de Investigación Territorial.El estudio confirma que ninguno de los 18 candidatos podrá ganar directamente este domingo, por lo cual habrá una segunda vuelta el 6 de junio.Rafael López Aliaga (Renovación Popular, derecha), lidera la intención de voto con el 13,4%, le siguen Hernando de Soto (Avanza País, centro) con 10,2, Yonhy Lescano (Acción Popular, centro) con 9,4 y George Forsyth (Victoria Nacional, centro) con 8,2.

