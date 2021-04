El Gobierno mexicano condecora a médicos en Día Mundial de la Salud

https://mundo.sputniknews.com/20210407/el-gobierno-mexicano-condecora-a-medicos-en-dia-mundial-de-la-salud-1110898056.html

(Amplía a partir de subtítulo) Ciudad de México, 7 abr (Sputnik).- El Gobierno mexicano condecoró a una docena de médicos y enfermeras con diversos premios

"Este premio es de honor a todos los trabajadores de la salud que en esta circunstancia difícil han salido a dar la cara ofreciéndolo todo, arriesgando sus vidas por salvar vidas, no tenemos más que agradecer al personal salud del sector público y privado, muchas felicidades" expresó el jefe del Ejecutivo en la ceremonia celebrada en Palacio Nacional.Esta fecha evoca la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 7 de abril de 1948, cuando se acercaba el fin la Segunda Guerra Mundial, en la que la organización internacional elige cada año un lema para enfocar los retos de la salud que afectan a la humanidad, y este 2021 reza "construyendo un mundo más justo y saludable", reseñó el ministro.Aquel año también se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que indica que "hablar de salud es hablar de justicia y derechos humanos", dijo el alto funcionario federal ante el responsable internacional en Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Miguel Malo Serrano, que asistió al acto.En el mundo actual "se ha incentivado el mercado con prácticas que han obstaculizado el derecho a la salud, con muertes por alcoholismo, tabaquismo, diabetes, obesidad y por accidentes viales", que impiden a los países contar con poblaciones más sanas y libres, puntualizó el ministro en su mensajePandemia y desigualdadEl representante de la OPS hizo a su turno "un llamado para no desperdiciar el aprendizaje la pandemia de coronavirus".El responsable de la organización continental planteó además la continuación del "esfuerzo de lograr los objetivos de desarrollo sostenible (de la Organización de Naciones Unidas) para no dejar a nadie atrás".Según Malo Serrano, la pandemia de nuevo coronavirus "evidenció la desigualdad en materia de salud".El especialista relató que algunos grupos de sectores desfavorecidos "luchan por llegar a fin de mes con pocos ingresos diarios y sufren inseguridad alimentaria", sometidos al mismo tiempo a las consecuencias de la "discriminación étnica y de género".El papel de los gobernantes de la región ante ese diagnóstico debe enfocarse en trabajar junto con sus poblaciones para "enfrentar las raíces de las desigualdades e implementar soluciones que vayan más allá de la salud", subrayó.Finalmente, en nombre del director general de la OMS, Tedros Adhanom, Malo Serrano mencionó en su discurso los cinco puntos de atención recomendados a los gobiernos del mundo para responder a la propagación del SARS CoV-2.La tercera recomendación es reforzar los servicios e infraestructura comunitaria en nivel rural y urbano, además de fortalecer, como cuarto punto, "la atención primaria de salud, como eje de la transformación de modelos de atención" sanitaria.La OMS recomienda "potenciar los sistemas de datos e información sanitaria para identificar inequidades", como quinto eje.En las últimas 24 horas, México sumó 4.675 casos nuevos y 603 muertes por COVID-19, que elevan el total de fallecidos a 205.002 durante toda la contingencia sanitaria.

