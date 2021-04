https://mundo.sputniknews.com/20210407/el-dia-en-que-grace-kelly-hizo-una-siniestra-prediccion-sobre-lady-di--fotos-1110875445.html

El día en que Grace Kelly hizo una siniestra predicción sobre Lady Di | Fotos

Según reveló la princesa en una conversación con el autor del libro biográfico Diana: Her True Story ‒ In Her Own Words (1992), Andrew Morton, la princesa

familia real británica

gente

grace kelly

princesa diana de gales

Según reveló la princesa en una conversación con el autor del libro biográfico Diana: Her True Story ‒ In Her Own Words (1992), Andrew Morton, la princesa Grace "lucía maravillosa y serena, pero se notaba que tenía aguas turbulentas dentro".Diana contó también que se sentía muy nerviosa e incómoda, pues tenía miedo de violar el protocolo real. "No sabía si tenía que pasar primero por la puerta, no sabía si tenía que sujetar el bolso con la mano derecha o la izquierda. Estaba aterrorizada, esto casi me puso enferma", prosiguió.Entonces, Grace Kelly llevó a Diana al cuarto de baño y allí fue donde las mujeres pudieron mantener una corta conversación en privado.Al final de la charla, Grace le dio a la princesa unas palmaditas en las mejillas y solo dijo: "no te preocupes, cariño, solo se pondrá peor".Un año y medio después, en septiembre de 1982, Kelly falleció en un trágico accidente de tráfico. La princesa Diana asistió a su funeral, celebrado en la catedral de Nuestra Señora Inmaculada, en Monaco-Ville, aunque el príncipe Carlos estaba en contra de su decisión, así que incluso tuvo que acudir a la mismísima reina Isabel II para pedir el permiso para viajar a Mónaco."Le dije a Carlos que para mí era importante, porque era una extraña que se casó en una gran familia, al igual que yo", reveló Diana. Nacida en EEUU, Grace Kelly pasó a ser la princesa consorte luego de casarse con el príncipe monegasco Rainiero III."Entonces fui a la reina y le dije: Ya sabe, me gustaría hacerlo. Y ella me respondió: No veo por qué no. Si quieres hacerlo, hazlo", contó Lady Di.Paradójicamente, la princesa británica corrió la misma suerte que Grace Kelly 15 años después. El 31 de agosto de 1997, el automóvil en el que se trasladaba chocó a una velocidad de casi 200 km/h contra una de las columnas de un túnel ubicado a las afueras del puente del Almá, en París.

