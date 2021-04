https://mundo.sputniknews.com/20210407/el-caza-chino-j-20-muestra-su-preparacion-para-el-combate-video-1110886792.html

El caza chino J-20 muestra su preparación para el combate (vídeo)

El avión fue visto realizando maniobras aéreas durante la festividad de Qingming, día de los muertos chino.

El avión fue visto realizando maniobras aéreas durante la festividad de Qingming, día de los muertos chino. Los pilotos de los J-20 rindieron homenaje a los heroicos pilotos chinos que lucharon en la guerra de Corea (1950-53), informó la Televisión Central China (CCTV)."Los pilotos de la Fuerza Aérea en la nueva era heredarán el espíritu de la 'lucha aérea con bayoneta', se entrenarán para prepararse para el combate, estarán listos en todo momento y salvaguardarán resueltamente la soberanía y la dignidad nacional", dijo Sun Teng, un piloto de aviones de combate J-20, a CCTV.Según las imágenes de la cadena, el J-20 no estaba equipado con una lente de Luneberg. Es un pequeño dispositivo que se utiliza para ampliar la sección transversal del radar de un avión, lo que significa que puede hacer que un avión furtivo sea visible para los radares.En los entrenamientos regulares, las instalaciones de radar amigas necesitan rastrear los aviones furtivos para supervisar sus actividades y evaluar los resultados del entrenamiento. En otros escenarios que no son de combate, como los vuelos de tránsito, hacer que la presencia de los aviones furtivos sea conocida por los demás puede evitar accidentes, afirmó un experto a The Global Times. Señaló que en algunas operaciones militares, también podría ser necesario que estos aviones se muestren para lograr la disuasión, al tiempo que ocultan sus verdaderas especificaciones de sigilo.En la mayoría de los informes sobre el J-20, el avión furtivo mostrado llevaba este reflector de radar bajo la panza, indicaron los observadores de asuntos militares.Al quitarlo, el J-20 pasará a ser sigiloso tal y como fue diseñado, y esto significa que está involucrado en una misión orientada a un escenario de combate real y ha entrado en el siguiente nivel de preparación para el combate, explicó el experto al medio chino.

