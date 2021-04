https://mundo.sputniknews.com/20210407/denuncian-que-el-bloguero-opositor-ruso-navalni-sufre-de-tos-y-fiebre-1110900606.html

Denuncian que el bloguero opositor ruso Navalni sufre de tos y fiebre

(Agrega el quinto párrafo) Pokrov (Rusia), 7 abr (Sputnik).- El opositor ruso Alexéi Navalni encarcelado en la región de Vladímir, a unos 100 kilómetros de

"En cuanto a su estado de salud, anteayer tuvo 39 de fiebre, ayer la temperatura se mantuvo a nivel de 38 y hoy oscila entre 37 y 37,2 grados, al mismo tiempo está tosiendo", dijo la abogada, que visitó este 7 de abril a Navalni en la cárcel.Agregó que también el opositor sigue padeciendo de dolores de espalda y pierna.Este 7 de abril la abogada informó que Navalni se sometió a un test del coronavirus que dio negativo, pero aguarda el resultado de una segunda prueba.El 31 de marzo Navalni publicó en su cuenta de Instagram que se había declarado en huelga de hambre porque las autoridades penitenciarias no le permiten ver a un médico invitado.Previamente, el opositor lamentó también no ser capaz de dormir ocho horas porque los guardias le despiertan cada hora para comprobar que se encuentra en la cama por la noche.El 24 de marzo uno de sus colaboradores, Leonid Vólkov, publicó en la red social Telegram que Navalni tiene "fuertes dolores en la espalda" desde hace unos días y "no siente una pierna", y que el único tratamiento que recibe consiste en una pomada y dos pastillas diarias de ibuprofeno.Por su parte, las autoridades penitenciarias de la provincia de Vladímir informaron al día siguiente que, según los resultados del examen médico, el estado de salud del opositor "se evalúa como estable y satisfactorio".

