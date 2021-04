https://mundo.sputniknews.com/20210407/candidato-presidencial-peruano-humala-es-lo-mismo-que-le-hicieron-a-lula-en-brasil-1110902796.html

Candidato presidencial peruano Humala: es lo mismo que le hicieron a Lula en Brasil

(Amplía a partir del tercer párrafo) Lima, 7 abr (Sputnik).- El exmandatario y candidato a presidente por el Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

fabio luís lula da silva

Afirmó que esa persecución mediática afectó a su campaña electoral, en referencia a la baja intención de voto que tiene para estas elecciones.Camino a las elecciones del próximo 11 de abril en Perú, Humala tiene el 1,5% de la intención de voto, según una encuesta publicada el 5 de abril por el Centro de Investigación Territorial.Sin embargo, el candidato consideró que las encuestas se están haciendo de forma telefónica ante la pandemia del COVID-19, por lo que usan una metodología "muy superficial" y no representan al electorado nacional.En 2017, el exmandatario y su esposa Nadine Heredia entraron a prisión preventiva por el presunto financiamiento ilícito de sus campañas electorales de 2006 y 2011, recibido de la brasileña Odebrecht y del Gobierno venezolano.Tras pasar 300 días en prisión preventiva, el Tribunal Constitucional anuló la medida cautelar, pero la fiscalía presentó en 2019 la acusación formal contra la ex pareja presidencial, que ahora está pendiente de la celebración del juicio oral en su contra.Similitud con LulaPor otro lado, Humala consideró que su situación es similar a la de Lula da Silva en Brasil."Lo que nos hicieron a nosotros es lo mismo que le hicieron a Lula en Brasil, donde un grupo de fiscales hace política y maniobra para poner o sacar presidentes. (…) A nosotros no se nos está denunciando por un acto de corrupción sino por un supuesto aporte de campaña. Lo que estamos viviendo en el mundo es el lawfare, que es la judicialización de la política y la politización de la justicia", agregó.El lawfare o la "judicialización de la política" consiste en el "uso indebido" de la Justicia para fines de destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, explicó el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) en un artículo publicado en su página web.Por su parte, Humala dijo que en el pasado los grupos económicos presionaban para hacer un golpe de Estado, pero actualmente no se aplica esa metodología porque sería rechazada en el ámbito nacional e internacional.La Fiscalía de Brasil afirmaba que Lula actuó en el Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (BNDES) para favorecer a la constructora Odebrecht en préstamos para obras de ingeniería en Angola, y que a cambio la empresa distribuyó dinero a los involucrados, entre ellos el expresidente.Sin embargo, el 8 de marzo el juez del Tribunal Supremo Federal, Edson Fachin, anuló las condenas por corrupción que pesaban sobre Lula por irregularidades en el proceso, devolviendo al exmandatario la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de 2022.Lula da Silva aseguró que fue víctima de una grave mentira jurídica, después de que la justicia anulara las condenas que lo llevaron a la cárcel.

perú

