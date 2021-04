https://mundo.sputniknews.com/20210407/bolsonaro-descarta-un-confinamiento-a-nivel-nacional-para-frenar-el-covid-19-en-brasil-1110892507.html

Bolsonaro descarta un confinamiento a nivel nacional para frenar el COVID-19 en Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, descartó la posibilidad de implantar un confinamiento de la población a nivel nacional para... 07.04.2021, Sputnik Mundo

En un discurso en la ciudad de Chapecó (Santa Catarina, sur), el presidente admitió que podría hacerlo, "como quieren algunos", pero negó rotundamente esa posibilidad: "No habrá un 'lockdown' [confinamiento] nacional", dijo, mientras era recibido con aplausos.Bolsonaro también criticó a quienes "osan" sugerir que las Fuerzas Armadas ayuden a los gobernadores de los estados a velar por el cumplimiento de las medidas restrictivas. "El Ejército brasileño no irá a la calle para mantener al pueblo dentro de casa; la libertad no tiene precio", afirmó.Como suele ser habitual, Bolsonaro criticó las medidas de aislamiento social porque provocan desempleo y pobreza, y auguró una convulsión social a medio plazo.Bolsonaro también defendió el tratamiento precoz de los casos de COVID-19 con medicamentos que no tienen eficacia científica comprobada y aseguró que desde que gobierna ya no existe corrupción en Brasil.

