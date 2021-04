https://mundo.sputniknews.com/20210406/venezuela-afirma-que-tiene-control-de-la-zona-de-conflicto-con-grupos-armados-colombianos-1110856157.html

Venezuela afirma que tiene control de la zona de conflicto con grupos armados colombianos

Venezuela afirma que tiene control de la zona de conflicto con grupos armados colombianos

"La Victoria ya está en control absoluto del Estado venezolano, se está limpiando de minas antipersonas, explosivos y hay control del Estado venezolano",

2021-04-06T17:38+0000

2021-04-06T17:38+0000

2021-04-06T18:19+0000

grupos armados

colombia

américa latina

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109194/94/1091949488_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_452bd67c2cf04e531e6699a661831f07.jpg

El canciller indicó que la FANB en 15 días ha hecho más que las de Colombia en 30 años, por desalojar a los grupos irregulares."Ese grupo que se enfrentó en Apure a la FANB ¿dónde se refugia? Se fue al Arauca, departamento colombiano, allá está protegido, allí no existe orden, no hay Estado colombiano", sostuvo.Arreaza, además, desmintió que de la localidad de La Victoria hayan salido 6.000 venezolanos huyendo del conflicto, pues dijo que en esa zona solo residen 3.574 personas, según el Instituto Nacional de Estadísticas.El ministro de Exteriores reiteró que el conflicto de grupos armados es de Colombia, por lo que no permitirán que estén en territorio venezolano.Arreaza señaló que a Venezuela la acusan de ser un Estado fallido, cuando dijo que en realidad lo es Colombia.El Gobierno venezolano declaró el 5 de abril como zona de seguridad tres municipios de la frontera con Colombia, en el estado de Apure.Venezuela pide ayuda a la ONU El Gobierno de Venezuela entregó una carta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar ayuda técnica para la desactivación de minas antipersonal sembradas en su territorio fronterizo por grupos irregulares colombianos, informó Arreaza."Ayer [5 de abril] (…) se entregó esta carta con un objetivo fundamental, a pesar de que nuestra Fuerza Armada tiene conocimiento, (…) pero las tecnologías cambian, hay nuevos protocolos y queremos que esta institución que se dedica a ello y que los Gobiernos financiamos, pueda darle a nuestra Fuerza Armada la asesoría pertinente para desminar por completo", indicó Arreaza en declaraciones transmitidas por la estatal Venezolana de Televisión.El ministro señaló que la desactivación de las minas busca evitar que se produzcan muertes en la zona donde fueron sembradas."Que a ningún muchacho venezolano que esté jugando al fútbol y ningún campesino que esté en su producción le explote una de esas minas o un vehículo con personas le explote una de esas minas y fallezca o queden sin piernas. No queremos esto en Venezuela y por eso le estamos pidiendo ayuda a la ONU", sostuvo.Arreaza manifestó que según las estadísticas, el año pasado en Colombia, un total de 248 personas fueron víctimas de minas antipersonal y 148 por explosivos.De igual manera, el canciller manifestó que reiteraron la solicitud al secretario general de la ONU, António Guterres, para que interceda en el conflicto con Colombia."¿Cuántas veces hemos pedido un backchannel [canal de comunicación] para poder comunicarnos con Colombia, que haya un mínimo de coordinación con la fuerza pública? ¿Cuántas veces Colombia ha dicho que hay campos guerrilleros en Venezuela? Delcy Rodríguez [vicepresidenta] dio las coordenadas de dónde estaban los campamentos de la Operación Gedeón [incursión marítima de mayo de 2020] y ¿qué hicieron?, nada", afirmó Arreaza.El funcionario dijo también su Gobierno solicitará la ayuda de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por el conflicto en la frontera entre su país y Colombia."Así como hemos ido a Naciones Unidas, vamos a dirigir al Gobierno del presidente Manuel López Obrador, una carta para que la CELAC, [en la que] México está ejerciendo la presidencia pro témpore, también actúe y logremos tener canales de comunicación y garantizar la paz regional", comentó.La madrugada del pasado domingo 21 de marzo se registró el primer enfrentamiento entre el referido grupo irregular y las fuerzas armadas venezolanas en el estado Apure.De acuerdo a datos del Gobierno, en el operativo han muerto ocho militares venezolanos, nueve integrantes de grupos irregulares, 33 personas procesadas y seis campamentos desmantelados.

https://mundo.sputniknews.com/20210406/colombia-pide-respeto-por-vida-de-pobladores-en-frontera-con-venezuela-ante-combates-1110829961.html

https://mundo.sputniknews.com/20210330/colombia-despliega-mas-tropas-a-la-frontera-con-venezuela-ante-la-escalada-de-las-tensiones-1110589027.html

https://mundo.sputniknews.com/20210401/la-fuerza-publica-colombiana-captura-al-cabecilla-de-clan-del-golfo--foto-1110718066.html

colombia

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

grupos armados, colombia, venezuela