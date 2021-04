https://mundo.sputniknews.com/20210406/valores-de-occidente-ataque-de-kiev-a-donbas-mata-a-un-nino-de-seis-anos-y-ni-se-pronuncia-1110849656.html

Valores de Occidente: ataque de Kiev a Donbás mata a un niño de seis años y ni se pronuncia

Valores de Occidente: ataque de Kiev a Donbás mata a un niño de seis años y ni se pronuncia

La contraseña

2021-04-06T15:26+0000

2021-04-06T15:26+0000

2021-04-06T15:26+0000

qué pasa

volodímir zelenski

apoyo

conflicto

joe biden

donbás

ucrania

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1110848915_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_8b954c345132124500172fb6106f5cd6.jpg

Valores de Occidente: ataque de Kiev a Donbás mata a un niño de seis años y ni se pronuncia Valores de Occidente: ataque de Kiev a Donbás mata a un niño de seis años y ni se pronuncia

La contraseña'Inquebrantable apoyo': esa fue la contraseña que le dio Washington a Kiev para lanzar el ataque brutal del pasado sábado en el que perdió la vida un niño de seis años. Y el orden cronológico de los hechos parecen confirmarlo, de acuerdo al presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón. Tanta casualidad no puede existir.Esas dos simples palabras simbolizaron para Zelenski como recibir la bendición para atacar, y a su vez, ese trago de bebida espirituosa de la que muchos se sirven para tomar coraje para hacer lo que quieren hacer. Biden "les ha dado el visto bueno" para atacar, señala al respecto Moragón.¿Y qué hizo Europa? Mirar para otro lado, tal como denunció el domingo el jefe del comité internacional del Consejo de la Federación Rusa [Senado], Konstantín Kosachov. Y es que en un comunicado, los ministros de Exteriores de Francia y Alemania, Jean-Yves Le Drian y Heiko Maas respectivamente, no mencionaron la muerte del niño por el ataque. Sólo mostraron su preocupación por la escalada del conflicto y su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, y atención: denunciaron a Rusia por mover sus tropas dentro de territorio ruso.Le Drian y Maas no hacían otra cosa que seguir la línea marcada EEUU, y por su socio atlantista preferente, Reino Unido. Porque el mismo día en que Biden le daba la venia a Zelenski para atacar, el canciller del Reino Unido, Dominic Raab, tuiteaba: "Estamos gravemente preocupados por la actividad militar rusa que amenaza a Ucrania". Es decir, si Rusia mueve sus fuerzas dentro de su territorio, está mal. Pero si países miembros de la OTAN, como España, Francia, EEUU, o Reino Unido, despliegan carros o aviones de combate, buques de guerra o soldados fuera de sus países y los ubica en las fronteras de Rusia, entonces está bien. Este es el retrato de Occidente hoy."Ayer [sábado], por primera vez desde julio de 2020, se llevó a cabo un bombardeo ucraniano de la RPD y murió un niño de seis años, pero no se sabe nada al respecto. […]Rusia dice que no debe haber fuerza, sino solo un diálogo directo entre los estados en conflicto. El comunicado de los dos ministros [Le Drian y Maas] no lo incluye, y en ese sentido, no tiene valor agregado y solo le echa leña al fuego del conflicto", apuntó Kosachov sobre la actitud de los europeos.SoberaníaMientras, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dio una lección de soberanía a Europa: "El ejército ruso se desplaza por el territorio ruso en las direcciones que considera necesarias y de manera que considera necesaria para garantizar la seguridad de nuestro país", dijo.En tanto, desde Ucrania este mismo lunes el jefe del gabinete presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, anunciaba que por estos días Zelenski sostendrá conversaciones con la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el líder de Francia, Emmanuel Macron, quienes la pasada semana en una reunión con Putin afirmaron que no hay alternativas a los acuerdos de Minsk. En este sentido, Grigori Karasin, jefe del comité internacional del Consejo de Federación [Senado] de Rusia, avisó que Kiev utilizará la escalada en Donbás como un medio para presionar sobre Berlín y París para que apoyen la revisión de los acuerdos de Minsk.Moragón llama la atención a cómo ha evolucionado y escalado en los últimos tiempos la presión de Occidente sobre Rusia. "El intento de 'revolución de colores' o golpe de Estado en Bielorrusia; la 'revolución de colores' en Kirguistán, el cambio de Gobierno y presión sobre Moldavia por parte de la UE y EEUU para que [la presidenta, Maia] Sandu, sea cada vez más prooccidental —que ya lo es mucho—; el caso de todo el acoso con el Nord Stream 2".El analista explica que Biden "ha ido nombrando a gente que había en la Administración Obama, con lo cual [la de Biden] es una Administración continuista, y es continuista también en el caso de Ucrania. No olvidemos que quienes apoyaron fervientemente 'el Euromaidán' fueron los norteamericanos de la Administración Obama, y que el señor [Joe] Biden, y su hijo Hunter, tenían muchísimos intereses en Ucrania. Hasta el punto que en la época de [el expresidente Petró] Poroshenko, a Biden se lo recibía con honores de presidente, y allí era como un virrey"."En el fondo, a los norteamericanos el Donbás les importa un pimiento. Lo que quieren hacer es enredar a los rusos en la guerra", sentencia Fernando Moragón.

donbás

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Javier Benítez

Javier Benítez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Javier Benítez

аудио, volodímir zelenski, apoyo, conflicto, joe biden, donbás, ucrania, eeuu, rusia